Infonavit atiende 350 casos de viviendas en Sinaloa: Torres

Los Mochis, Sinaloa.- A raíz de las anomalías que se han registrado en los últimos años en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), la Asociación Civil Mi Casa Gestión Social Sinaloa se da a la tarea de ayudar a los trabajadores acreditados para que no pierdan su patrimonio, puntualizó Olivia Torres García, representante estatal de Mi Casa Gestión Social Sinaloa, A. C.

En ese sentido, detalló que el pasado 4 de junio acudieron a la dirección nacional del Infonavit en la Ciudad de México a entregar un padrón con 350 casos de viviendas de Sinaloa para que fueran evaluadas.

“Estuvimos con la nueva administración, con el director nacional, Carlos Martínez Velázquez; dejamos un padrón de 350 familias de Sinaloa que nos contactaron por medio de redes sociales antes de ir a Ciudad de México; se llegaron a acuerdos y se formó una minuta donde al trabajador se le dará la oportunidad de pago. En algunos casos nos encontramos con algunas viviendas que el Infonavit ya adjudicó en la administración pasada”.

Riesgo de perder

Recalcó que en Sinaloa 96 trabajadores están en riesgo de perder su patrimonio; por ello, la asociación civil realiza un trabajo exhaustivo para que la dirección nacional les brinde otra oportunidad. Señaló que 43 viviendas se encuentran en proceso de ser reactivadas.

“Actualmente el Infonavit a nivel nacional está trabajando con 350 casos de viviendas de Sinaloa, 96 se encuentran a favor de Infonavit, dentro de ellas 5 de Ahome; de las 96 viviendas se van a reactivar 43, es decir, viviendas que ya habían sido adjudicadas por Infonavit, Infonavit les va a reactivar el proceso; ya estamos en ese proceso, donde Infonavit les regrese las viviendas a esos trabajadores que la tenían perdida por juicios ejecutorios”.

Refirió que Ahome es uno de los municipios con mayor número de invasores y que en el periodo comprendido de enero a marzo se registraban de dos a tres desalojos por día, mientras que en septiembre ocurrían de uno a dos diarios.

“En Ahome y Culiacán son más agresivos y desalojan con más facilidad, para nosotros muchos de los casos no son desalojos, son despojos, porque si se analizan, no se trata de procesos legales donde se vaya a sentencia, incluso, a veces lo hacen sin órdenes del juez. Debe haber un proceso para llegar a un desalojo, mediante un oficio firmado y sellado por un juez, sin armas. La seguridad pública no debe intervenir, solamente debe observar”.

A las personas que requieran asesoría pueden comunicarse al número 55 45 55 59 83 con Karla Portillo Corrales, representante de Ahome de Mi Casa Gestión Social Sinaloa, A. C.