Informe de Chapman fue show montado para alimentar su ego: López Valencia

Los Mochis, Sinaloa.- El informe del alcalde municipal Billy Chapman, fue un show montado para alimentar su ego, comentó Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex Los Mochis, mencionó que es lamentable el comentario del alcalde donde llamó riquillos a los empresarios que siempre han mandado en Ahome, durante su primer informe de gobierno, realizado el pasado viernes en el campo pesquero El Colorado.

"La verdad es lamentable. Yo creo que son declaraciones que no son propias de un presidente municipal, por lo menos a mí en lo personal no me queda el saco, pero si su mensaje fue dirigido a todos los empresarios, creo que dista mucho realmente de lo que debe ser un presidente municipal".

Dijo que esto viene a confirmar que no es la persona que Ahome se merece como presidente municipal.

Comentó que sí fueron invitados al informe, pero en su el caso particular no asistió.

"Básicamente porque las demandas que ha hecho el sector empresarial al presidente municipal no han sido atendidas".

Dijo que siguen haciéndole el llamado para que encauce el rumbo del municipio.