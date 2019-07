Ingratos y malagradecidos los desertores del PRD: Ahumada

Los Mochis, Sinaloa.- Como ingratos y malagradecidos calificaron a quienes hace días anunciaron su salida definitiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Audómar Ahumada Quintero, dirigente estatal del PRD, criticó la decisión de estos exmilitantes de Ahome y Guasave, a quienes señaló de abandonar este proyecto luego de que por años vivieron de los beneficios políticos que este les brindó.

Incluso, señaló que algunas de estas personas, como Efrén Lerma, se fueron sin cubrir las cuotas que dejaron pendientes por años.

“Lerma desde hace más de un año, más bien, desde su último año de su diputación ya no pagó la cuota ni asistió a reuniones del partido y todos, que no son muchos, ya se habían retirado hace tiempo. Hace tiempo que no estaba participando en la actividad política del partido y lo único que hacen ahora es anunciar que van a formar otro agrupamiento”, sostuvo.

Críticas

Asimismo, el líder perredista en Sinaloa comentó que Efrén Lerma, Jorge Quintero Arredondo, Carmen Romanillo e Ildefonso Medina Robles en su momento fueron muy bien tratados por el partido, que les dio oportunidades.

“Noé Salvador, por ejemplo, fue regidor dos veces en Guasave; Lerma fue regidor, diputado, dirigente del partido, tesorero del partido; Poncho Medina fue director de Conalep, estuvo en la dirección de la UdeO, fue síndico procurador; Jorge Quintero fue regidor, funcionario junto con Juan Guerra, es gente que fue bien tratada”, abundó.

Ahumada Quintero añadió que el PRD no está acabado, como se refirieron los ahora exmilitantes, pues en este momento se encuentran en un proceso de reafiliación y afiliaciones nuevas.

“Los que hemos sido fundadores del PRD estamos en él no sólo cuando la nopalera tiene tunas, aquí estamos, hemos estado desde el principio y vamos a continuar y esperamos tener éxito en el próximo proyecto en donde se suman fuerzas”, mencionó.