Ingresa a IMSS de Los Mochis paciente con neumonía y la atienden como Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado sábado, cerca de las 10:00 horas, la señora Rosario Castro, proveniente de la Villa de Ahome, ingresó a la Clínica 49 del IMSS con un cuadro de neumonía; sin embargo, al día de hoy, es poco lo que se ha hecho para mejorar su salud.

Su hijo Luis Enrique Castro aseguró que la actitud del personal del nosocomio ha sido inadecuada; incluso, señaló que la tarde de ayer la paciente de 73 años de edad fue movida de área, aumentando el riesgo de complicación.

Negligencia

“Es una negligencia del personal. Mi mamá estaba en el área de aislamiento número 2. Entró con neumonía, ahorita ya tiene agua en uno de los pulmones y la tienen con puro paracetamol. Dicen que no le pueden dar otra cosa, pero más bien nosotros creemos que no le quieren meter mano. Ahora resulta que ahorita (ayer) vengo y pregunto por ella y nadie me sabe dar razón, la movieron a otro lugar y ninguno de los trabajadores sabía a dónde, cómo es eso posible".

En ese sentido, dijo que después varios minutos de averiguar en dónde estaba la señora, se dio con su paradero: en un espacio contiguo al área de los pacientes con Covid-19.

“La mandaron a un lado de donde está el Covid, no es posible. Mi mamá tiene neumonía y la llevan a un lugar en donde puede contagiarse. Eso no lo podemos permitir; además, cómo es que nadie sabía en dónde estaba, perdieron a mi mamá.”

Incluso, señaló que desde el día en que fue ingresada hasta el pasado lunes a mediodía se le dio alimento poniendo todavía más en riesgo la salud de la paciente, quien cuenta con 73 años.

Mi mamá se encuentra desde el día sábado y hasta el lunes se le comenzó a dar alimento, estuvo dos días y medio sin probar alimento”, indicó.

Asimismo, comentó que los doctores se han negado a pasar información, sacando del área o la cercanía de la misma a los familiares.

”A nosotros nos sacaron. Una doctora con muy mala actitud dio la orden que nos sacaran, que mi mamá tenía que estar sola. Nos mandaron al área de la sala de espera, que no nos dicen nada, nadie nos dice nada. Esto es una verdadera negligencia la que están haciendo con mi mamá. No sé qué es lo que piensan, no sé por qué se portan de esa manera. Ayer (lunes) nos dieron información muy poca sobre el estado de salud”, mencionó.

Dijo que el personal médico se molesta si se les pregunta sobre el estado de salud de la señora Rosario.

Por último, advirtió que de ser necesario, interpondrá una denuncia ante las inconsistencias correspondientes a fin de que se tomen cartas en el asunto, a lo que llamó una negligencia médica.

Si no hacen algo claro que voy a denunciar, esto es una negligencia.”

