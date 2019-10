Inicia construcción de primaria en Choix

Choix, Sinaloa.- Con una inversión de 2.21 millones de pesos el gobierno del estado inició este viernes con la construcción de la escuela primaria Amado Nervo, de la colonia Ampliación Ejidal, en la cabecera municipal de Choix.

Con esta obra arranca oficialmente el programa Cero Aulas de Cartón que emprendió el gobernador Quirino Ordaz Coppel y consiste en la construcción de un módulo de tres aulas y servicios sanitarios.

Especificaciones

La estructura será de 6x8 metros con muros de tabique común aplanado a ambas caras, losa de dos aguas, colocación de vitropiso de 33x33 centímetros, y también se colocará impermeabilizante App 3.5 metros color terracota además de dotar de mobiliario y equipamiento.

Cabe mencionar que desde el 2017 a la fecha se han atendido a un total de 18 planteles, beneficiando a casi 3 mil alumnos con una inversión de 17 millones de pesos.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel da su mensaje durante el evento. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Se han construido un total de 47 aulas y 16 servicios de sanitarios más 8 direcciones, esto con una inversión de 36.2 millones de pesos.

Álvaro Ruelas Echave, director de lsife, comentó que este programa inicia simultáneamente en 12 de los 18 municipios de la entidad con la construcción de un total de 71 módulos educativos.

“La meta se cumplirá en este diciembre para que en Sinaloa no haya ninguna escuela de cartón, ahorita se va a iniciar en una comunidad indígena de gente que ha sido desplazada y que vive hoy en la cabecera municipal de Choix y que tiene más de ocho años luchando por tener esa primaria para sus hijos y quiero decir que además de la escuela, el alcalde hizo el compromiso de construir un puente peatonal que conecte el plantel con la comunidad”, señaló.

Choicenses escuchan en mensaje de las autoridades estatales. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Agradecimiento

A nombre de la comunidad, José Pascual Rentería agradeció al gobernador no sólo lo está obra sino otras que se han hecho en la zona tales como acciones de vivienda parta familias desplazadas.

“Agradecemos enormemente señor gobernador los beneficios que nos trae no solo con esta escuela sino también con otras obras como de vivienda que también nos ha traído. Agradezco en nombre de todos señor gobernador su apoyo a nuestras comunidades indígenas que se encuentran actualmente vulnerables, muchas gracias”.

El gobernador Quirino Ordaz y el alcalde Omar Gill Santini en el banderazo de inicio de la construcción. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

En tanto, el secretario de Educación en el estado, Juan Alfonso Mejía López, resaltó en la necesidad de seguir apostando a este tipo de obras que mejoran la educación en todos los niveles educativos, pues dijo, los gobiernos entre tantas obligaciones, brindar educación de calidad, es una de ella.

“El objetivo es que las escuelas no sólo aquí, sean dignas de un pueblo que siempre se la ha rifado con Sinaloa y con el señor gobernador, es un gusto poder acompañarlos”.

El secretario de Educación del estado, Juan Alfonso Mejía, resaltó en la necesidad de seguir apostando a este tipo de obras. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

En ese tenor, Omar Gil Santini, alcalde del alteró municipio comentó que la gestión para esta escuela fue rápido pues agregó que al momento de plantear esta necesidad, las autoridades estatales accedieron a construir estas aulas.

“Esta una demanda de ocho años cuando me plantearon este tema dije que había que darle para adelante lo plantea el miércoles y para el viernes ya tenía el permiso el título de propiedad del terreno y cuando lo presento, Álvaro Ruelas me dijo que nos veníamos a hacer esta escuela, fue así como de un día para otra lo que no sucedió en ocho años, el gobernador quien hay que reconocer es sensible, se le está dando prioridad a los temas más sensibles y elementales como estos”, enfatizó.

Los niños choicenses tendrán un nuevo espacio para su educación. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Compromiso

Por último, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel se comprometió a seguir apostando a obras que mejoren la educación y sostuvo que este programa sin duda es un aliciente que permitirá que los niños tengan un espacio digno para estudiar.

“Las condiciones en las que estos niños tomaban clases era deplorable, por eso es que arrancamos este programa de apoya precisamente para eliminar las escuelas pero sobre todo las aulas de láminas y cartón, que ya no existan en Sinaloa. Estamos dando un cambio total a lo que son las escuelas, que ya no estén en escuelas deplorables que muchas ya no lo están pero sobre todo es un acto de justificáis, el amor se traduce en nómina y hay que meterle dinero”.