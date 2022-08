Inicia el entubamiento del canal Rosales en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de abonar a la urbanización de Los Mochis, el municipio inició con los trabajos de entubamiento del canal ubicado paralelo al bulevar Antonio Rosales hacia el sur.

Carlos Vega Rivera, presidente del Módulo de Riego Santa Rosa, explicó que esta obra efectivamente es concesión del organismo; sin embargo, la obra está a cargo de Obras Públicas y se tata del ramal 4+700 en un tramo de 200 metros aproximadamente.

“Esos trabajos lo está haciendo el municipio, es un entubado que había estado pendiente, pero son trabajos directamente que el municipio trae. Nosotros como módulo urbano estamos checando porque es una concesión nuestra”, indicó.

De igual forma, explicó que para llevar a cabo dichos trabajos se hizo previamente una solicitud ante el módulo a fin de determinar la factibilidad de dicha obras.

“Es un acuerdo el que se hace para que no se retrasen las obras porque es para el bien de la ciudadanía, todo son mejoras a la urbanización, nosotros somos un módulo urbano, tenemos muchos canales distribuidores de agua en las colonias y alrededores.”

Sin afectación

Asimismo, aclaró que estas acciones no perjudican nada el caudal o el servicio que se brinda con el arrastre de agua para predios agrícolas.

Consideró que es buen tiempo para llevar a cabo dichas acciones pues no hay temporada agrícola.

“Estos trabajos ahorita no son problemas porque no hay uso agrícola, no hay ningún problema, todo es de uso doméstico e industrial, ahorita no perjudica absolutamente a nadie, por eso se está haciendo.”

Te recomendamos leer:

El dato

Mejorar la urbanización en la zona

Los trabajos estaban pendiente de ejecutar por el Ayuntamiento, que pretende mejorar la urbanización de esa parte de la ciudad.