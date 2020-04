Inicia operativo Semana Santa Covid-19 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de evitar aglomeraciones para prevenir la propagación del Coronavirus, personal de Protección Civil, con apoyo de elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Marina, iniciaron con el operativo de Semana Santa Covid-19.

Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador municipal de Protección Civil, detalló que por instrucción del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, se realizan recorridos desde hace aproximadamente una semana por playas y balnearios, esto con el propósito de concientizar a la población.

“Estamos trabajando, tanto oficiales como cierto grupo de voluntarios en el operativo de Semana Santa, pero ahora es Covid-19, nos agarró esta pandemia mundial y estamos trabajando para que la gente no acuda a las playas, no acuda a los balnearios, no se acuda a lugares aglomerados”, dijo Lamphar Rodríguez.

Informó que pese a que las playas se encuentran cerradas, durante algunos recorridos han encontrado personas dentro de ellas, por lo que hace el llamado a evitar acudir a estos lugares.

Recorren playas y balnearios para evitar que la gente acuda. Foto: Cortesía

“Quedarse en casa, importantísimo guardar la sana distancia, cuando alguien ande en sus compras, que sólo acuda una persona, los negocios que no sean esenciales serán cerrados, eso es parte de nuestro operativo”, manifestó el Coordinador de Protección Civil.

Recorridos en la playa. Foto: Cortesía

Agregó que la ciudadanía puede reportar cualquier situación de aglomeración de personas a través del número de emergencia 911, donde las autoridades estarán atendiendo estos llamados.

