Inicia proceso de preselección para ingresar a la Policía Preventiva de Ahome, Sinaloa

Cabe señalar que hombres y mujeres que aspiran a ingresar a la Policía, deberán aprobar el proceso de preselección y además cumplir con los requisitos como, edad de 18-33 años, los varones deberán presentar cartilla militar liberada. También deben contar con Preparatoria terminada y su certificado; los hombres deben tener una estatura de 1.70 metros y las mujeres 1.65 metros (ambos con peso proporcional a la estatura); No tener antecedentes penales ni policiales; No haber causado bajas negativas de ninguna institución policial o armada; No ser adicto a ningún tipo de drogas, ni padecer alcoholismo. Para mayores informes podrán acudir a las oficinas de Reclutamiento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, ubicadas en bulevar Macario Gaxiola y Centenario, colonia Raúl Romanillo.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.