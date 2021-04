Inicia vacunación de segunda dosis contra Covid-19 en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Un total de 2 mil 400 vacunas con el Covid son más que se aplicarán entre hoy y mañana en la cabecera municipal de El Fuerte para terminar el esquema en adultos mayores de 60 años, informó Aureliano Urías Rodríguez.

El director regional de Servidores de la Nación en El Fuerte y Choix comentó que los módulos de vacunación están habilitados en la preparatoria de la UAS y en la escuela secundaria.

“Hoy estamos atendiendo en la cabecera municipal a comunidades que están cerca de la cabecera y mañana a la cabecera. Hoy queremos aplicar mil 200 vacunas en cada punto. Queremos aplicar 2 mil 400 vacunas, estamos esperando que nos lleguen las vacunas este fin de semana para empezar la próxima semana en otras comunidades pero desconocemos cuando llegarán las vacunas”, indicó.

El funcionario federal precisó que ésta es para cubrir únicamente la segunda dosis con el objetivo de concluir con esta etapa para más adelante poder iniciar con la aplicación del biológico en el magisterio.

“Esto es de la segunda dosis, estamos ya con esto para que en cuanto terminemos los adultos mayores vacunados de 60 y más empecemos a vacunar al sector magisterial y a los compañeros de 50-59 años en su primera dosis, primero es terminar con la segunda dosis, terminando con la segunda que debe estar terminada más tardar la siguiente semana damos pie a lo demás”, enfatizó.

En cuanto a las personas que no recibieron la primera dosis y en esta ocasión quisieran ser beneficiados con esta vacuna, comentó que solamente se les están tomando los datos para que en una próxima campaña puedan ser incluidos.

El que no tiene la primer dosis no está convocado, el que no tiene la primer dosis probablemente lo podamos vacunar posteriormente cuando apliquemos de 50 y 59 años le podemos atender, lo primero es atender el rezago que haya quedado.