Inician aplicación de dosis de refuerzo contra Covid-19 para los de 40 a 59 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como anunció, este jueves inició la campaña de vacunación correspondiente a la tercera dosis dirigida a las personas de 40 a 59 años de edad en la ciudad de Los Mochis.

Para esta etapa se habilitaron tres módulos: uno en el Centro de Usos Múltiples (CUM), Plaza Sendero y Plaza Paseo, en donde hasta el día de hoy viernes 14 de enero se atenderá únicamente a quienes estén en este rango de edad y pendientes de la tercera dosis, en este caso AstraZeneca.

Confusión

Personal de Bienestar hizo hincapié en que esta campaña solo es para quienes tengan la edad antes mencionada, pero que además tengan al menos seis meses de haberse aplicado la segunda vacuna contra el Covid-19.

El primer día hubo muy buen respuesta. Foto: Jorge Cota/ Debate

“Afortunadamente ha sido mucha la gente que se ha dado cita para aplicarse la vacuna de refuerzo, pero muchos no son aptos, es decir, no cumplen con el tiempo que marcan de seis meses como mínimo, muchos tienen apenas 4 meses y a ellos no se les está aplicando la vacuna.”

Pidió a los beneficiarios atender la programación del calendario para esta campaña a fin de evitar aglomeraciones, pero lo más importante: para evitar confusiones.

Piden atender las convocatorias. Foto: Jorge Cota/ Debate

Para esta ocasión, la programación es la siguiente: hoy viernes, que cabe mencionar que es el último día de la campaña, se atenderá de las 9:00 a las 12:00 los de la letra C; de las 12:00 a las 14:00 horas a los de las letras L y M; de las 14:00 a las 16:00 horas a los de las letras O, P, Q, R y S, y de las 16:00 a las 18:00 horas a los de las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Los interesados en ser beneficiados con esta dosis de refuerzo deberán presentar una identificación oficial, de forma impresa el formato de la dosis de refuerzo arrojado en el sistema de mivacuna.salud.gob.mx, así como los comprobantes de vacunación de la primera y segunda dosis.