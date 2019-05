Inician con la reparación de colectores caídos: López

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se anunció, en los próximos días iniciarán con los trabajos de reparación de los tres colectores más dañados que existen en la ciudad de Los Mochis, anunció Osbaldo López Angulo.

El secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado recordó que estos trabajos son con la finalidad de evitar posibles inundaciones en la próxima temporada de lluvia y se estima que en dos meses, que son junio y julio, esos trabajos ya estén terminados.

“Los trabajos en el colector del Zacatecas ya iniciaron debido a que para esa obra ya se cuenta con la tubería y ese material para los trabajos de Degollado y Niños Héroes está por llegar para poder comenzar. El lunes ya se iniciará con la demolición de la calle”, subrayó.

El funcionario estatal dijo que esos trabajos no habían iniciado debido a que no se contaba con la tubería; sin embargo, ya se confirmó, por lo que de manera inmediata se iniciará esa obra. No se había demolido la calle porque sería más problema para la población, es por ello que se esperó a que se contara con la tubería para abrir e instalarla.

López Angulo dijo que de igual manera en las sindicaturas también se iniciará con las obras de reparación de los drenajes, ahí se invertirán aproximadamente 100 millones de pesos y ya se arrancará con las obras, ya que no todas requieren de ser licitadas. Se espera que en una semana quede todo el proceso de licitación para poder trabajar.