Inician en Ahome el programa "Ni un niño más descalzo"

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de atender las principales necesidades de las familias más vulnerables del municipio de Ahome, este lunes el municipio inició con el programa "Ni un niño más descalzo" en el jardín de niños Guadalupe Victoria de la comunidad de Cohuibampo.

Durante el evento, el alcalde Gerardo Vargas Landeros explicó que con esto se busca mejorar la calidad de vida de los niños.

"El autoestima juega un papel muy importante, lo importante es que los niños puedan tener esa convivencia sana y les ayude a socializarse con otros niños, hay estudios científicos que muestran que los niños cuando inician a caminar y comienzan en la escuela que no tienen un par de zapatos se apartan de los demás y crea un conflicto psicológico y la mayor parte de los niños crecen con un problema irreversible, por eso en campaña hicimos el compromiso de buscar que en Ahome no haya un niño sin calzado. No queremos que ninguno de los niños anden con la posibilidad de un conflicto más".

Asimismo, recordó que por decreto, el gobierno del estado de Sinaloa tiene un programa de entrega de calzado a niños de cierta edad, pero el municipio busca atender a quienes quedan por alguna circunstancia fuera de este programa.

"En esta ocasión vamos a comenzar con 11 mil 500 pares, entiendo que el DIF participa con 4 mil 200 más y nos faltó incorporar a Sipinna, así es que muchísimas gracias, me da gusto ver a los niños, a los papás, Ahome va en camino para ser un municipio con una mejor calidad de vida, estamos recogiendo palabra entregada en campaña".

Autoridades municipales de Ahome iniciaron el programa en el preescolar de Cohuibampo. Foto: Jorge Cota/ Debate

Por su parte, Ana María Bojórquez, directora de Desarrollo Social, comentó que este programa se visualizó desde campaña que ahora se vuelve una realidad.

"Buscamos que todos los niños tengan bienestar en todos los sentidos, calzado, salud, vivienda, queremos que no haya ni un niño más descalzo en nuestro municipio, agradezco que estén aquí", asentó.

El calzado que se entrega niños y niñas. Foto: Jorge Cota/ Debate

Mientras tanto, el síndico municipal Rosario Armenta agradeció este beneficio para los niños del municipio, especialmente a quienes viven en condiciones vulnerables en las zonas más marginadas.

"Traer este programa a beneficio de todos los niños y los que menos tienen, agradecerle al presidente esa buena voluntad y quiero decirle a todos ustedes que tienen un síndico abierto, humilde e igual, como esos niños que les falta un zapato a mí también pero aquí estoy, licenciado, muchas gracias".

De igual forma, el regidor Pedro Ceballos recordó que este programa nació luego de recorrer las comunidades de Ahome y las colonias de la ciudad de Los Mochis que para su sorpresa, eran un gran número de pequeños que no tenían ni siquiera un par de zapatos dignos.

Por último, Alejandra, madre de familia, además de agradecer este beneficio solicitó apoyos para el plantel que dijo, carece de muchas cosas como pintura, lámparas, la donación de un terreno contiguo y desayunos escolares, entre otros.