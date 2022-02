Inician investigación por cobros de Japama en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que pudiera haber un delito no sólo en contra de los usuarios sino contra la propia Japama, se ordenó que a través del Órgano Interno de Control se inicie una investigación para aclarar los supuestos abonos que dieron vecinos de la Villa de Ahome a cuenta de su deuda y no se ha visto reflejado.

Así lo dio a conocer el alcalde Gerardo Vargas Landeros, quien aclaró que estos convenios que aparentemente hicieron vecinos de esa zona del municipio fue con la anterior administración y al parecer no existe nada escrito que lo avale.

“Primero dejar bien claro que no fue esta administración fue en la anterior. Es increíble pero también cómo hacen convenios de palabra, ya desde ahí ya se estaba viendo que ahí había algo no normal o ilegal. Ya le pedí yo a Raúl Pérez (gerente general de Japama) y le dije al secretario del Ayuntamiento que platicara con el Órgano Interno para que revisaran y vieran a dónde fue ese dinero porque el organismo no entró”, indicó.

Leer más: Les llegan recibos de Japama hasta de 23 mil pesos en la Villa de Ahome

Asimismo, señaló que es necesario que dentro de este proceso de revisión se esclarezca si los vecinos de dicha sindicatura entregaban el abono en la Subgerencia de la localidad o a algún trabajador en específico, para así, poder actuar en consecuencia.

Mientras tanto, aclaró que de parte de la paramunicipal no se actuará en contra de los usuarios en tanto no se determine qué fue lo que sucedió, por lo que pidió a los usuarios estar tranquilos y acercarse a las autoridades de la Junta para llegar a un acuerdo.

“Lo único que les puedo decir es que le pedí al gerente que le diera la tranquilidad a las personas de que no iban a ver reflejada una acción de nosotros en contra de ellos como cortarles el agua, eso nosotros no podemos hacer, no podemos atentar contra esa circunstancia pero que lo vamos a revisar”.

Añadió, “lo revisaremos y si hay gente y testigos que dicen que entregaron el dinero a tal persona ellos (usuarios) tendrán que interponer la denuncia y nosotros apoyarlos como gobierno y como paramunicipal porque al final de cuentas lo entregaron para la Japama y si no lo reportaron se cometió un delito”, abundó.

Por último, el funcionario sostuvo que hasta el momento no se tiene el dato de otra comunidad en la misma situación, reiterando que se revisará y se llegará hasta las últimas consecuencias.

Leer más: Personal de enfermería del Hospital General de Los Mochis pide mejores prestaciones

“Vamos a ver qué sale para ver qué tipo de sanción vamos a solicitar, vamos a hacer convenios por escrito porque es lo correcto y les aseguro que con mejores circunstancias que como lo hicieron los anteriores. Lo primero es que les voy a dar agua, les voy a dar agua de calidad y las presiones necesarias y la eficiencia en cuanto a la calidad y el servicio es totalmente abismal a como lo estamos dando ahorita favor de ellos”.