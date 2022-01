Inician la vacunación de refuerzo contra Covid-19 en comunidades de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- A fin de completar esquemas con las personas mayores de 40 años y atender las necesidades de los adolescentes de 14 a 17 años, este miércoles inició la campaña de vacunación contra Covid-19 en las comunidades de La Constancia y San Blas, pertenecientes al municipio de El Fuerte.

Aureliano Urías Rodríguez, coordinador del programa de Servidores de la Nación en esa región del estado, aseguró que la intención es no sólo atender a quienes están pendientes de alguna dosis, sino también llegar a quienes hasta el momento no cuentan con ninguna vacuna.

“Comenzamos con San Blas, llevamos 6 mil vacunas, y a Constancia llevamos 4 mil vacunas AstraZeneca. Vamos a vacunar hoy (ayer) y mañana (hoy) y vamos a tener 600 dosis Pfizer para cada sede para niños de 14, 15 y 16 años de primera y segunda dosis. También estamos en este momento en Casas Viejas y Yecorato y mañana (hoy) continuamos en Potrero de Cancio y San Pantaleón, esto en Choix.”

Especificaciones

El funcionario federal mencionó que en estos módulos también se está ateniendo a todo aquel mayor de 18 años que por alguna razón no cuenta hasta el momento con ninguna dosis.

“A los mayores de 18 pendientes de alguna dosis se les está aplicando AstraZeneca y la tercera dosis también es AstraZeneca. La Pfizer es nada más para los adolescentes”, abundó.

Con respecto a la presencia en los módulos de personas que están pendientes de una segunda dosis diferente a la AstraZeneca, señaló que la indicación es aplicar la vacuna existente si cumple ya determinado tiempo desde que se aplicó la primera dosis.

“Los rezagos aparecen poquitos pero siguen llegando. Son muchas las cosas por las que no se vacunan: porque no se informaron, porque no estaban aquí o porque estaban enfermos, pero estamos atendiéndolos, pero cada vez se convencen más en vacunarse. Se nota que el coronavirus está un poco más dominado y en donde está causando daños es en donde no se ha vacunado la gente”, enfatizó.

Con 5 meses

En ese sentido, informó que las personas mayores 40 años que ya cumplieron los cinco meses desde la segunda dosis, pueden acceder a la vacuna de refuerzo sin ningún problema.

Este martes concluyó la campaña de vacunación en la cabecera municipal, donde se aplicaron cerca de 3 mil 500 dosis, de las cuales mil 600 el lunes y mil 900 el último día.