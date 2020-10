Inician limpieza de panteones en el municipio de El Fuerte para el Día de Muertos

El Fuerte, Sinaloa.- Previamente a la celebración del Día de Muertos, la Dirección de Servicios Públicos de El Fuerte inició ya con los trabajos de limpieza de los 22 panteones de ese municipio, tanto en la cabecera como en las sindicaturas, confirmó Daniel Bringas.

El director de la dependencia aclaró que estos trabajos se realizan con el objetivo de mantener un tanto libre de maleza y en buenas condiciones los campos santos de El Fuerte para los visitantes del día 1 y 2 de noviembre.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento el área de Salud del alteño municipio no les ha dado instrucción si permitirá el acceso a estos sitios de manera masiva, como es la tradición.

“Ya iniciamos en todas las sindicaturas, pero no ha habido reunión del Comité de Salud y no sabemos si van a abrirse o no. Iniciamos el día primero a limpiar los panteones”, indicó.

El funcionario municipal explicó que estos trabajos de limpieza corren a cargo de cada área de Servicios Públicos que existe en las sindicaturas y aquellas en donde no cuentan con la maquinaria, herramienta y personal suficiente, la oficina central entra en apoyo.

Cada sindicatura tiene un auxiliar de Servicios Públicos y esa gente es la que se está encargando. Tenemos 22 panteones que son municipales, hay más pero son particulares, a esos les da servicio los mismos dueños”, enfatizó.

Acciones

Daniel Bringas agregó que en este momento las cuadrillas de la dependencia fortense se está enfocando en eliminar la maleza, que en la mayoría de los panteones es mucha después de las lluvias, pero, además, en otros trabajos de mantenimiento.

“Nos estamos enfocando en la maleza y que no haya agua en los floreros por el tema del dengue.

Por último, reiteró que aún no se les dice si habrá autorización para la visita a los panteones de forma masiva, aunque, dijo, seguirán trabajando en la limpieza a fin de que estos se encuentren en condiciones para los dolientes que visiten a sus seres queridos.

“Todavía no nos dicen. En la próxima reunión ya van a tomar acuerdos el Comité y ya nos pasan a nosotros la indicación. Ya la última semana dirían y para entonces ya tendríamos limpios los panteones, todo el tiempo los limpiamos en el mes de octubre por el dengue”.