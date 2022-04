Inician proceso contra 317 ex funcionarios en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por no haber presentado su declaración patrimonial de salida, el Órgano Interno de Control de Ahome inició un procedimiento administrativo en contra de 317 ex funcionarios que formaron parte de la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Fausto Rubén Ibarra Celis, responsable del área municipal, comentó que entre estas personas se encuentran servidores públicos de primero, segundo y tercer nivel, incluso, precisó que se trata de áreas como Tesorería, regidores, entre otros.

“Ya iniciamos un proceso individual a cada uno de los 317 ex trabajadores, se les están notificando de manera personal a cada uno para que comparezcan de inmediato y rindan la declaración patrimonial de salida en el entendido también que habrán de justificar dentro del mismo escrito los motivos que tuvieron y que sean convincentes, para no haberlo hecho en los términos que la Ley señala, en caso contrario van a hacer acreedores a una inhabilitación”, advirtió.

Asimismo, explicó que estos ex servidores públicos tenían un plazo de 60 días después de dejar el cargo para presentar esta declaración 3 de 3; sin embargo, muchos no la presentaron y ahora están bajo un procedimiento administrativo que pudiera tener consecuencias de no acatar el nuevo llamado.

“Están del área de Tesorería, hay algún secretario, directores, subdirectores, jefe departamento y regidores que es lo más penoso, que haya regidores pues se supone que están al cuidado y tienen la obligación de que todo transmite con normalidad”.

El funcionario municipal indicó que hasta el momento son cerca de 52 personas las que se han acercado pero únicamente para hacer la promesa de que habrán de cumplir de inmediato; sin embargo, señaló, hasta que no tengan los acuses que emite la plataforma de que ya rindieron la declaración, habrán de darlo por cumplido el proceso.

“Es la declaración de cierre, se hace la evaluación de cómo se comportó el patrimonio no justificado y con motivo de origen que no podamos determinar y si fuera el caso de que algún trabajador, un empleado tuvo un incremento demasiado sustancioso tendríamos que dar vista a la autoridad que corresponda para que investigue si es o no un recurso de alguna actividad ilícita”.