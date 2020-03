Inician regularización de tortillerías en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de evitar accidentes que pudieran cobrar la vida de quienes trabajan ahí, los clientes o vecinos de dichos establecimientos, el municipio inició con la regularización de las tortillerías que se encuentran en el municipio de Ahome.

Al respecto, Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, explicó que este trabajo se hace en coordinación con Protección Civil quien al final es quien hace la revisión de la instalación de las tuberías de gas.

Requisito

Incluso, señaló que la capacitación sobre el manejo de este material así como la instalación del mismo está siendo un requisito para poderse liberar el permiso de uso de suelo en este giro.

Protección Civil para poder emitir una factibilidad visita el lugar y verifica toda la instalación, apenas así liberamos el permiso, es una condicionante para el permiso de uso de suelo.”

En ese sentido, comentó que aunque no se tiene el dato exacto, ya han sido muchos negocios de este giro los que se han acercado para regularizarse.

“Hay muchas tortillerías que han venido a regularizarse. No es ir en contra de ellos, es regularizarlos. La Ley de Protección Civil y los reglamentos ya mencionan temas que antes no; por ejemplo, antes no tenían que presentar análisis de riesgo y ahora sí”.

Capacitaciones

La funcionaria municipal comentó que en esta capacitación participan incluso profesionistas como ingenieros y arquitectos que al final son los responsables de obra, esto en los casos de la construcción de las tortillerías.

“Nosotros estamos trabajando en el tema del Plan Municipal de Desarrollo y establece este tipo de temas; incluso, vienen especialistas en gas LP y gas natural a dar capacitación a profesionistas. Vamos a dar una segunda capacitación para ingenieros y arquitectos que son responsables de obra en el tema de gas porque si bien hay que emitimos permiso de construcción, pero también estamos en la regularización, no tienen conocimiento para el manejo de gas”, asentó.