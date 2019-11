Iniciarán investigación por supuestos recibos de predial falsos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de darse a conocer la presunta emisión de recibos de pago falsos en Tesorería Municipal, la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, adelantó que su oficina iniciará un procedimiento de investigación con lo que se ha ventilado.

Sin embargo, sostuvo que es necesario que los contribuyentes que se sientan aludidos hagan lo conducente e interpongan una denuncia.

“Nos hacemos sabedores por medio de ustedes los medios de comunicación. Ya empezamos a realizar supervisiones, ya tenemos a la gente que las está haciendo y esas nos dejan para poder integrar una carpeta”, señaló.

Asimismo, la funcionaria municipal aclaró que ella es la encargada de supervisar, mas no de auditar, pues esto último le corresponde hacerlo al Órgano Interno de Control, pero aun así iniciarán una investigación para poder turnarla y, en caso de no proceder, interponer alguna demanda penal en contra de quien resulte responsable.

Aclaró que este tema es delicado y, por lo tanto, no puede ni deben minimizarse.

“No seamos ingenuos, nada más hay que pedirle a la ciudadanía que no sea ingenua, que denuncie y así nosotros poder actuar, porque si no hay denuncias a veces no tenemos cómo poder actuar realmente y lo hacemos en base a las investigaciones que ustedes hacen y sobre eso nos vamos nosotros”.

Se lavan las manos

Por otra parte, las dependencias involucradas se lavaron las manos y decidieron no aclarar si los documentos son apócrifos o no, tal como el ciudadano lo denunció.

Ana Ayala Leyva, tesorera municipal, se limitó a decir que la determinación de la legalidad de los documentos que se expiden en el área no es de su competencia.

En ese sentido, dijo que si el denunciante tiene pruebas, tiene el derecho de presentarse ante el Órgano Interno de Control para presentar la denuncia correspondiente.

Está en revisión

“El proceso de esta persona en particular se encuentra en validación. Si bien es cierto existe un documento (requerimiento de pago), es una práctica que se realiza de cobro y que todos estamos obligados a atenderla”.

A pregunta expresa de que si los recibos son apócrifos o no, respondió: “no somos nosotros como administración, como tesorería, los facultados en determinarlo, lo que pasa es que, seamos honestos, la tecnología permite que un documento de este tipo cualquier persona pudiera emitirlo. Se encuentra en proceso de validación en la Dirección de Ingresos”.

Con respecto a los requerimientos de pago que gira la Dirección de Cobranza a los contribuyentes que están al corriente en su pago del Impuesto Predial Urbano, como lo comprobó Héctor Ramos López y a quien aun así le exigen el pago de este concepto desde el 2014 a la fecha, la funcionaria se limitó a decir que ese proceso se ejecuta a través de un sistema en el cual ella no tiene nada que ver.

Esquiva el tema

Por su parte, Onisa Juárez, directora de Cobranza, dijo desconocer el caso de la emisión de recibos de predial falsos, pues aseguró que es otra área la responsable de revisarlo, aun cuando la expedición de requerimiento de pagos le compete directamente a ella.

“Desconozco si los recibos de los que hablan son falsos, esa parte no compete a mi dirección. Lo que me corresponde es únicamente hacer el requerimiento, en este caso pedir alguna liquidación para que en el plazo de 15 días el contribuyente nos compruebe que realizó el pago. Si lo comprueba, nuestros procedimientos se suspenden. Aquí es que cualquier contribuyente que reciba una carta invitación tiene el derecho de hacer la aclaración si ya pagó”, declaró.

Para entender...

Denuncian entrega de recibos falsos en Tesorería

Vecinos de esta ciudad denunciaron públicamente que la Tesorería emite recibos de pagos falsos, pues dicen, así se los hicieron saber en la oficina de Ingresos.

El afectado dijo que a su propiedad llegó un requerimiento de pago de este año, el cual, en su intención de comprobar que ya había pagado, resultó que el documento era falso; entonces, no sólo tenía ese adeudo sino que días después le llegó un requerimiento de pago pero ahora desde el 2014 a la fecha.