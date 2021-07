Iniciativa Privada en Ahome apoya inicio de clases presenciales por deserción 

Sinaloa.- La Iniciativa Privada está a favor de que se reanuden las clases de manera presencial en Sinaloa porque están observando que hay un alto grado de deserción escolar, manifestó Fernando Valenzuela García.

Nosotros como intercamaral y como CMIC sí apoyamos el inicio de clases presenciales con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios porque estamos viendo que hay una deserción escolar ahorita altísima".

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación zona norte de Sinaloa, expresó que las deserciones normales antes de la pandemia se daban en niveles de secundaria y preparatoria porque el padre de familia no tenía los recursos para apoyar a sus hijos para continuar los estudios a nivel de universidad, pero que actualmente hay deserción en los niveles de primaria de alumnos que no tuvieron la manera de seguir su educación a través de los sistemas de videoconferencia o que simplemente no se adaptaron a este tipo de sistema y dejaron de tomar clases.

"Sí es preocupante que la educación de por sí en México era de un nivel muy bajo, y ahorita con estos sistemas es más bajo el nivel porque no se tiene ni la infraestructura en los hogares ni la manera ni la capacidad de captar vía electrónica los conocimientos".

Valenzuela García añadió que la decisión de las autoridades fue que no se reprobara a ningún alumno, y cuestionó el nivel de estudio que se va a tener de esta generación.

"No va a ser ni de uno ni de dos años, va a ser de un nivel de hasta de 4 años de pérdida de conocimiento, van a ir avanzando sin tener los conocimientos básicos. Aparte de ese problema de quienes van avanzando con todas las carencias, el problema más grave es de quienes están desertando en niveles de primaria, que ya tienen dos años sin tener educación".

Añadió que por eso en la intercamaral local apoyan que se reanuden las clases presenciales.

"Tal vez que vaya la mitad del grupo dos o tres días, y la otra mitad dos o tres días. Buscar la manera de que se hagan estas clases presenciales".

