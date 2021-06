Innecesaria consulta para enjuiciar a ex presidentes: Canacintra

Los Mochis, Sinaloa.- La consulta para enjuciar a ex presidentes de la República tal como tiene la intención Andrés Manuel López Obrador es innecesaria, consideró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra Los Mochis señaló que esta propuesta del Ejecutivo Federal está fuera de sentido, haciendo hincapié en que los hechos de corrupción no pueden dejarse en decisión de la ciudadanía, sino de las mismas leyes.

“Es que si alguien comete un delito no es para que pase por un proceso de consulta, imagínense que cometiéramos un delito y que se tuviera que someter a una consulta para ver si lo enjuician o no, en el sentir con los sectores a los cuales yo represento no se ve tan necesario, pues cuando se comprueba un delito, pues simplemente hay que aplicar la ley”, indicó.

El líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señaló que integrantes del sector empresarial coinciden en esta decisión de AMLO es equivocada considerando que los posibles juicios deben de quedar en manos de las autoridades correspondientes.

“Si el Presidente de la República cree que lo tenga que hacer, pues que se haga, pero no a un costo que lo absorba una institución que no debería de hacerlo, si lo ponemos en una balanza y queremos aprovechar los recursos que tiene la federación, creo que hay muchas otras cosas que pudiéramos hacer”, enfatizó.

Por último, mencionó que este tipo de ejercicios para un tema tan delicado pudiera generar confusión; sin embargo, dijo confiar en que al final, el Presidente de México toma la mejor decisión pero sobre todo, ponga la seriedad que merece el tema.

