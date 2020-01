Insabi por Seguro Popular aún genera incertidumbre

Los Mochis, Sinaloa.- A partir del 1 de enero entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, antes Seguro Popular.

Con este cambio, aquellos ciudadanos que gozaban del servicio de atención médica gratuita en el sector salud se dicen sentir a la deriva porque nadie les ha dicho cuál será el procedimiento para continuar con la prestación.

Roberto Verduzco, a quien el pasado 30 de diciembre se le venció el Seguro Popular, salió de Higuera de Zaragoza con las dificultades que su incapacidad le provoca, hasta el módulo de información ubicado en la Jurisdicción Sanitaria, a fin de conocer qué sucederá con la atención que recibía.

“Aquí vengo al módulo a preguntar, vengo en camión desde mi casa. A mí se me venció el 30 y vengo hasta ahora por las vacaciones, pero la verdad es que no se qué va a pasar. Me dicen que tengo que ir al Hospital General a que me digan qué voy a hacer”.

Al ahomense lo que más le preocupa son las citas. “Lo único que quiero saber es qué va a pasar con las citas que tengo yo y mi esposa con el especialista en Culiacán. No sabemos si cambió solo el nombre o si estamos dados de baja. La última vez que fui con el doctor me dijo que él tampoco sabía qué iba a pasar ni sabía si me iba a seguir atendiendo, entonces a ver cómo le hago para ir hasta el Hospital General a preguntar qué tengo que hacer y qué va a pasar”, dijo cansado de apenas dar paso con muletas desde la central de autobuses.

¿Qué hacer?

Karla, trabajadora del módulo de Servicio Social en el Hospital General de Los Mochis, explicó que de acuerdo a la poca información, los ciudadanos que gozaban del beneficio del Seguro Popular podrán continuar con el servicio médico. Sin embargo, hasta el momento no se les ha dado la información concreta.

De hecho, la misma gente sabe más que nosotros, lo único que le decimos a los que vienen es que traigan siempre con ellos la CURP, pues eso será el pase para poderlos atender”.

Aquellas personas que no contaban con el Seguro Popular tendrán que acudir al IMSS en plaza Caracol a fin de pedir una carta de comprobación de que no cuentan con ese servicio médico.

“Los que nunca habían tenido Seguro Popular tienen que pedir esa carta, en donde confirmen que no son afiliados al Seguro. El Insabi es para esas personas que no tienen ni IMSS ni Issste. Cuando tengan esa carta tienen que venir para acá con CURP y credencial de elector para recibir la atención médica”.

Hasta el momento no se ha suspendido la atención médica a nadie.

Desventaja

Advierten que empeorará crisis de salud con el Insabi

La falta de infraestructura, personal y recursos para la operación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es una preocupante para la ciudadanía, consideraron los diputado federales por Sinaloa Érika Sánchez Martínez y Carlos Castaños Valenzuela.

Para el legislador panista, la crisis que persiste en los servicios de salud podrían empeorarse, pues el desabasto de medicamento y el déficit en la atención continúa. Los legisladores exigieron al Gobierno federal que asigne los recursos necesarios para que el Insabi funcione como es debido.

La diputada federal del PRI, Érika Sánchez, manifestó que entiende la situación de incertidumbre por la que están pasando los directores de hospitales, médicos y pacientes, pues el Insabi aún no cuenta con reglas de operación.

Manifestó que el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de proporcionar servicios de salud gratuitos a todos los ciudadanos es muy ambicioso, por lo que se necesita gran inversión en salud para atender la demanda; sin embargo, desde hace varios años el sistema de salud en México se encuentra en crisis, pues el abasto de medicamentos ha sido deficiente; y la infraestructura en hospitales, decadente.