¡Insoportable! Aguas negras y banquetas destrozadas en el sector centro de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes que viven en la esquina de las calles Belisario Domínguez y callejón Rubí en el sector centro de Los Mochis, no soportan las pestilentes aguas negras, que han brotado y acumulado en ese punto señalado, pero además el problema se agrava por la tapadera destrozada que pone en peligro a los peatones

Sin precisar la fecha exacta de cuándo inició el problema, los habitantes de ese sector aseguran que tiene más de una semana que tienen que soportar las aguas pestilentes que se desbordan del registro sanitario, lo cual se ha convertido en un foco de infección con el riesgo latente de que se enfermen por estar expuestos a las aguas del drenaje.

La queja

Leer más: Denuncian poda desmedida en parque de la colonia Jardines del Valle en Los Mochis

Una de las quejosas, la señora Rosa Macías señaló que están preocupados los habitantes de ese sector porque al final del día terminan por tener contacto con las aguas negras y terminarán por enfermarse.

“Sabemos y hemos visto que en diferentes puntos de la ciudad hay fuga de aguas negras y para cada sector es urgente que les arreglen el problema; sin embargo, he visto que en algunos lugares ya tienen casi un año y no lo reparan, esa es nuestra preocupación, que no vengan pronto”, subrayó.

Para colmo, ni los vecinos ni el Ayuntamiento se quieren llevar el tronco y la basura que están sobre el callejón haciendo más desagradable pasar por ahí. Foto: Debate

Comentó que ya han puesto la queja ante la Japama, les recepcionaron la queja y hasta la fecha continúan en la fila de espera; mientras tanto existe la posibilidad de que alguna persona enferme o bien pueda caer en el hoyo donde hace falta la tapadera del registro sanitario.

En ese mismo sentido, los habitantes del sector centro, específicamente los de esquina en cuestión, señalaron que el problema se ha comenzado a agravarse, pues durante todo el día brotan las pestilentes aguas y ya se ha formado un enorme charco.

Las aguas pestilentes hacen su recorrido por la calle Belisario, en donde los peatones tienen que bajarse, poniendo en riesgo su seguridad. Foto: Debate

Explicaron que el problema más preocupante es al mediodía, debido a que los carros que pasan por ese tramo alborotan el agua y combinado con el calor, el olor se vuelve molesto a la hora de la comida. Sencillamente ya es insoportable.

Ante está situación los vecinos de ese sector ya no piden sino exigen la intervención de las autoridades de Japama, para que manden a una cuadrilla de trabajadores para que solucionen ese problema de aguas negras que se han acumulado en la vía pública.

Leer más: Protección Civil y Servicios Públicos de Ahome retiran balsa y unicel en playa El Maviri

Finalmente, la quejosa Rosa Macías dijo que espera que la paramunicipal actúe de manera inmediata, debido a que los fétidos olores ya son insoportables.

“Ya ha pasado mucho tiempo desde que está el problema, me extraña que no hayan vendido pues a menos de 30 metros se encuentra un negocio de venta de mariscos, así como un restaurante”, enfatizó.