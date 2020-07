Insoportables las aguas negras en Nuevo Miguel en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del poblado Nuevo San Miguel, del municipio de Ahome, se quejaron nuevamente de los serios problemas de fugas de aguas negras que hay en distintas calles de la comunidad.

Asunción Salas, vecino de la comunidad, indicó que los problemas más fuertes por los brotes del drenaje que se están presentando en este centro poblado se presentan precisamente por la calle principal del poblado, la San Miguel y por la calle Ejército Mexicano.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Se dolió de la actitud que han asumido hasta el momento las autoridades de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) con relación a estos graves problemas, porque en lugar de actuar y cumplir con su responsabilidad y brindar una pronta solución, porque se está poniendo en riesgo la salud de varias familias de la comunidad, se ha concretado decir que no pueden hacer nada, porque aún no tiene un reporte del problema en Aquatel, pero resulta que no lo tienen porque las veces que han marcado para hablar nadie responde las líneas.

Indicó que se trata de brotes de las aguas negras que enfrentan en varios puntos de la comunidad y es esto es sumamente delicado, por lo que se debe de atender de inmediato, porque las malolientes aguas ya afloraron entre los domicilios de las familias y esto, además de todos los problemas que les originan por la contaminación que se presenta, los expone contraer enfermedades infecciosas.

Dio a conocer que las fugas de aguas que se presentan no son nuevas, pues algunas ya cumplieron 10 días, por lo que no es posible que todavía la Japama no se dé cuenta de lo que está ocurriendo en la comunidad.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Advertencia

Asunción Salas precisó que ojalá que esta denuncia pública sirva para que los representantes de la dependencia abran los ojos y le pongan una mayor atención para la solución de los distintos problemas que enfrentan en la comunidad, porque de lo contrario se verán obligados a emprender medidas de presión, como ya las han emprendido anteriormente para la solución de otros problemas que han venido enfrentando, como en su momento fue el desabasto del agua potable.

Ya cuando actuamos nos llaman violentos, pero sucede que no atienden en tiempo y forma los problemas.”

Para entender...

Las fugas se denunciaron por este medio hace más de 10 días

El pasado 10 de julio, EL DEBATE publicó los desesperados llamados efectuados por pobladores para la atención de los primeros problemas propiciados por las aguas negras que ya se estaban presentando en algunos hogares de la comunidad. De esa fecha ya transcurrieron casi dos semanas en donde los vecinos se han visto obligados a vivir prácticamente entre las aguas negras, con los riesgos que esto representa.

También te puede interesar:

Entre el abandono y la desesperanza se encuentra la colonia Ampliación 12 de Octubre en Los Mochis

Por posible foco de infección, piden limpieza en dulcería quemada en Los Mochis, Sinaloa

Calles en pésimo estado en la colonia Antonio Toledo en Los Mochis