Inspección y Normatividad buscará solución a conflicto del mercado Zona 30

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que los comerciantes llamados “Marías” se han estado saliendo a la banqueta y no han abierto sus locales, el nuevo director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil Barragán, manifestó que buscarán la manera de darle solución a este problema para que ningún comerciante resulte afectado, pues el dirigente de los locatarios ha mencionado que el hecho de que no abran el local atraerá afectación para todos al no generar flujo de personas al interior.

“Vamos a analizar el tema en ese tenor y ya viendo los comentarios de cada uno de ellos (comerciantes), ya veremos cuál será la mejor solución para que nadie salga afectado. Aquí de lo que se trata es de que las personas trabajen y aprovechen la mercancía que compran y pueden venderla en buen estado”.