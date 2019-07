Inspección y Normatividad clausura construcción de antena

Los Mochis, Sinaloa.- Por no contar con los permisos adecuados para construir y operar, Inspección y Normatividad clausuró una construcción de una antena telefónica en el ejido Cinco de Mayo luego de que habitantes se quejaran por la cercanía y peligros a la comunidad.

“Fue esta mañana cuando se clausuró esta construcción ya que no contaban con los permisos adecuados. No habíamos podido ir al lugar ya que los habitantes no habían colocado la dirección correctamente en la petición”, informó el director de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome, Marco Antonio Contreras Bringas.

Mencionó que se colocaron los sellos de clausura y se retiró al personal que se encontraba trabajando en el lugar.