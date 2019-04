Instalan señalética en el río de San Miguel para advertir el peligro

Los Mochis, Sinaloa.- Protección Civil instaló señalética en el río de San Miguel para advertir el peligro a los bañistas que acudirán a pasar en familia estos días de Semana Santa a este balneario.

Donde instalaron banderas blancas significa que es una zona de piedras, y donde se colocaron las color verde, que es una área tranquila, a diferencia de las banderas rojas que indican que la zona está dragada, y que el peligro es latente, ya que en los trabajos que hizo la Conagua quedaron hoyos profundos que van desde 1.5 metros hasta más de 4 metros. Ante esto Protección Civil exhorta a la ciudadanía a respetar estás señales para evitar accidentes.

"Es una labor titánica la que estamos haciendo entre Protección Civil de Ahome y del estado, y nos hemos coordinado perfectamente bien para lograr este cometido. Estamos poniendo los bandarines en los lugares estratégicos y solicitamos a la gente que hagan caso de estas indicaciones porque si están ahí es por algo. Que no hagan caso omiso. Yo tengo un dicho que dice no le hagas al valiente no se aviente", manifestó Salvador Lamphar, coordinador de Protección Civil en Ahome.

Agregó que así como hay zonas riesgosas en el río, también las hay tranquilas, las cuales debe buscar la ciudadanía para pasar un rato agradable en familia.

Asimismo, Omar Mendoza, delegado de Protección Civil zona norte, comentó que para proteger a la ciudadanía, a través de esta señalética es avisarles donde están las areas de mayor riesgo.

“El riesgo siempre está latente, y hay que estar siempre atentos a los hijos, a los pequeños, porque son suficientes 4 pulgadas de agua para que un bebé se pueda ahogar. Entonces, hay que tener siempre el sentido de responsabilidad, y más elevado en estas fechas que es cuando hay más aglomeración de personas, que los padres cooperen con esa parte y que cada quien haga lo que le corresponde”, dijo.

Por su parte, Sergio Camacho, suplente del síndico Jesús Sánchez Manjarrez, de San Miguel, informó que se dieron a la tarea de hacer carteles, los cuales colocaron en los árboles para advertir a la gente del peligro del río en la zona que se encuentra en las comunidades de Camayeca y parte de El Añil, así como Goros.