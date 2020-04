Instalan tres filtros sanitarios contra Covid-19 en El Fuerte

El Fuerte, Sininaloa.- La presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, encabezó la instalación de tres filtros sanitarios en el municipio.

En la carretera San Blas-El Fuerte a la altura de la comunidad de Cabanillas personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Secretaría de Salud encabezados por Cesar Cortés López, así como médicos y trabajadores de la Dirección de Salud Municipal dirigidos por Nidia Guadalupe Ramírez Ruiz, arrancaron estos operativos sanitarios con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Protección Civil.

“Estamos llevando aquí el arranque de estos filtros; éste se encuentra al acceso a la cabecera municipal, pero también se están instalando en el ejido 2 de Abril y en la sindicatura de Jahuara II. Vamos a estar por lo pronto funcionando hasta que salgan las nuevas recomendaciones del Sector Salud”, indicó la alcaldesa.

Además, agradeció la presencia de las instituciones de los 3 niveles de gobierno que están comprometidos en la lucha contra el coronavirus.

La alcaldesa Nubia Ramos encabezó la instalación de los filtros sanitarios. Foto: Cortesía

El protocolo de acción por parte del personal de salud fue medir la temperatura a los conductores y a sus acompañantes, así como realizar un breve cuestionario sobre el motivo de ingreso al municipio. De presentarse alguna persona con síntomas como fiebre, se canalizará al personal de la Secretaría de Salud quienes lo atenderán de manera minuciosa y se turnará como posible caso a una clínica para su atención y seguimiento.

La ciudadanía recibió de manera positiva esta medida preventiva ejecutada por el Ayuntamiento de El Fuerte.

El filtro sanitario de Cabanillas a la entrada del Pueblo Mágico de El Fuerte funcionará de 7:00 am a 7:00 pm; mientras que los filtros del ejido 2 de Abril y Jahuara II, funcionarán de 7:00 am a 11:00 am y de 4:00 pm a 7:00 pm, donde además de verificar a los automovilistas que ingresan al municipio, se les brindará gel antibacterial y cubrebocas, recordándoles también, la importancia de mantener la sana distancia y la aplicación del aislamiento social como medida de prevención efectiva contra la propagación del coronavirus.

