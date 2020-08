Instalan tres módulos de vacunación en Canteras y Cerezas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A raíz de que la ciudadanía no ha llevado a sus niños al Centro de Salud, a partir de hoy se instalarán módulos de vacunación en los fraccionamientos de Canteras y Cerezas, en la ciudad de Los Mochis, informó Belén Guadalupe Carrillo Félix.

La coordinadora del Programa de Salud del Niño y el Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria 01 manifestó que en estas zonas de la ciudad de Los Mochis es donde se ha detectado que hay mayor número de niños que tienen una cobertura baja de vacunación.

“La vacunas que se van a aplicar son la exavalente, la Pneumo, la SRP, TDPA para embarazadas y Pneumo 23 valente para los adultos de más de 65 años de edad.”

Explicó que serán tres módulos, dos por la calle Pasadena en el primero y segundo Oxxo, y en Cerezas por Pedro Anaya a un lado de Bodega Aurrera.

Estamos invitando a la comunidad a acudir a estos módulos. Esto es para facilitarles porque muchos padres de familia nos han expresado que les da temor ir al Centro de Salud.”

El horario de servicio será de 8:00 a 13:00 horas. Los módulos estarán instalados hasta el 10 de agosto. Las personas deberán acudir con la Cartilla Nacional de Salud para su atención.

Carencia de vacunas

Carrillo Félix mencionó que a nivel nacional no hay vacunas BCG (que protege contra la enfermedad de tuberculosis) y rotavirus porque no se están produciendo. Recalcó que desde el año pasado la BGC ha escaseado porque no ha habido producción, y que en el caso de la vacuna de rotavirus ya no llegó a México por consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Dijo que al no haber la vacuna de rotavirus se recomiendan hacer todas las medidas de prevención como el lavado de manos, consumir agua purificada, conservar alimentos en buen estado, no comer en la calle.

Todo lo que nos prevenga contra las diarreas nos va a estar de alguna manera protegiendo contra el rotavirus en los bebés”.

En cuanto a la BCG, la cual se tiene más tiempo sin ella, dijo que se aplica cuando el niño nace, por lo que exhortó no sacar a los niños de casa que no cuenten con esta vacuna por el riesgo que tienen de contraer la enfermedad. Comentó que otra forma de protegerlos es alimentarlos con leche materna.

