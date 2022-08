Instalan tubería de 62" para desfogar aguas de Urbi Villa del Bosque en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de evitar más inundaciones, el municipio de Ahome a través de la Secretaría de Obras Públicas inició con los trabajos de instalación de tubería de 62 pulgadas en un canal que conecta al dren Juárez en uno de los accesos al fraccionamiento Urbi Villa del Bosque, en la ciudad de Los Mochis.

Durante el arranque los trabajos, el alcalde Gerardo Vargas Landeros se refirió a que se encontraba en este cauce tuberías más pequeñas que ya eran insuficientes pero además, se encontraban totalmente azolvado y destrozados lo que impedía el desfogue de las aguas.

Cabe mencionar que la lluvia de la tarde de ayer martes generó serías inundaciones en este sector de la ciudad que todas las temporadas sufre de lo mismo.

"Aquí viene a desembocar un pluvial al dren Juárez, tenemos un tubo que son de 24 pulgadas pero además estaba totalmente azolvado el canal, lo que vamos es poner dos tubos de 62 pulgadas estamos hablando de 124 pulgadas, 6 veces más la capacidad de desfogue", indicó.

Aún con estas acciones, el funcionario municipal hizo énfasis en que aunque existe la infraestructura para el desfogue de las aguas, la presencia de basura y otros artículos en los canales, drenes y calles siguen siendo factor determinante para los encharcamientos e inundaciones.

"Es increíble lo que nos encontramos, fuimos a ver los registros o algún colector que estuviera tronado en esta zona y encontramos una tabla de madera dentro de un registro, todo indica que está desde cuando hicieron esta caja, dejaron la cimbra ahí de adentro no sabemos cuándo fue con nosotros no porque no hicimos esa obra pero que impedía que el agua circulara", sostuvo.

Por último, pidió a la población atender los llamados a no tirar basura ni ningún artículo o mueble a los canales pues eso representa un riesgo al momento de las lluvias.

"Les hemos pedido, rogado, suplicado que no tienen basura ni nada a los canales, tengo fotos de un sillón que sacamos, tenemos una de una televisión, la verdad no nada más le hacen daño a los que viven por aquí cerca sino a los de aguas arriba, a los que vivimos en otros lados, a los que transitamos por aquí".