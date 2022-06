Integrantes de "Aquí no" se manifiestan contra la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Una vez más, integrantes del movimiento de Aquí No se manifestaron en contra del proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo

En esta ocasión, el escenario fue el evento por el Día de la Marina en el Puerto de Topolobampo a donde llegaron con pancartas en mano con el único objetivo de reiterar su postura.

"Nosotros no queremos la planta aquí, nos quieren matar, nosotros vivimos del mar, nosotros conocemos este lugar y es mentira que no van a contaminar, es mentira que vayan a dar tantos trabajos como dicen, no queremos la planta aquí, aquí no, aquí no, aquí no", decían integrantes de este movimiento.

Al término del evento cívico, los manifestantes hicieron ver a las autoridades que no están de acuerdo con esta inversión, pero además, desmintieron que ya exista una fecha para la consulta indígena como se ha dado a conocer.

"Es mentira eso que dicen que hay fecha para la consulta indígena, es mentira, la Suprema Corte de Justicia tiene tres recursos que están pendientes de que se revisen y definan, no hay consulta,nosotros siempre hemos dicho que no queremos esa planta aquí", sostuvieron.

Cabe mencionar que en esta ocasión, los manifestantes se hicieron presente en el restaurante en donde las autoridades desayunarían pero por el protocolo no se les permitió el acceso, eso generó molestia entre los presentes por lo que se trasladaron a donde sería el evento al público para mostrar su postura.