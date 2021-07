Intensifican medidas sanitarias en el tianguis dominical de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el repunte de casos Covid-19 en Ahome, hasta el día de ayer 188 casos activos al sumarse 45 nuevos, el tianguis dominical de Los Mochis intensificó las medidas sanitarias.

En el acceso por el bulevar Rosendo G. Castro, se aplica gel y se toma la temperatura a las personas que acuden a realizar sus compras, también se instaló el tapete sanitizante y se sanitizó todo el tianguis.

"Se les está pidiendo a todos los oferentes que estén utilizando el cubrebocas. Esto va para arriba y tenemos que poner nosotros de nuestra parte", informó Adrián Monzalvo.

El coordinador de los oferentes del tianguis dominical y presidente de la Unión de los Tianguis del Municipio de Ahome, mencionó que a los vendedores que se sorprenda sin cubrebocas serán sancionados y no se les permitirá trabajar un domingo.

Dijo que como gremio saben lo que tienen que cuidar ante la ciudadanía.

Nosotros ponemos las medidas, pero ya si el ciudadano no las acata, pues ya es responsabilidad de cada quien".

Mencionó que aproximadamente son 450 oferentes de alrededor de 670, los que están trabajando en este tianguis, ubicado tradicionalmente en el centro de la ciudad.

"No estamos el cien por ciento. Hay áreas como banquetas que no se han abierto porque así nos lo ha pedido el municipio, y no nos han cambiado la instrucción y tratamos de cumplirla".

Expuso que muchos oferentes no han acudido a vender porque se siguen cuidando de no contraer el Covid-19.

"Mucha gente se sigue cuidando. Cada domingo como a las 2 de la mañana me mandan mensaje para decirme que no acudirán porque se siguen cuidando. Hay gente que desde que empezó la pandemia no ha acudido a trabajar".

Mencionó que son alrededor de 170 oferentes los que no han acudido al tianguis, algunos porque ya fallecieron y otros porque se están cuidando, ya que son personas adultas, pero dijo que se les siguen respetando sus espacios de su punto de venta.

"Aproximadamente en la organización de los tianguis populares tenemos alrededor de unos 20 compañeros que han fallecido por Covid-19 y se han enfermado muchos, afortunadamente están todavía con nosotros. Desgraciadamente, el que sufre la enfermedad es el que más se va a cuidar y pone el precedente".

Destacó que ahorita están trabajando todos los giros comerciales, no sólo los esenciales, porque la situación económica está golpeada.

"No está habiendo gente consumiendo en los tianguis. He tenido reuniones con todas las organizaciones de los tianguis de la ciudad y las sindicaturas y es lo que han externado, que no hay ventas".

Comentó que la baja de venta y clientes es porque las clases escolares continúan a distancia aún.

