Intensifican operativos al transporte de jornaleros en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Delegación de Vialidad y Transportes en la zona norte de Sinaloa intensificó los operativos en camiones que trasladan personal al campo ante los cultivos de las hortalizas.

Juan Diego Sandoval, jefe de inspectores de esta delegación, informó que en uno de estos operativos se sancionó el día sábado una unidad por no contar con la póliza del seguro y demás documentación.

“El operativo lo realizamos en Camayeca. Estábamos supervisando y detectamos una unidad de transporte de personal al campo que no contaba con la póliza del seguro del viajero y contra daños a terceros, y fue remitida al corralón.”

Comentó que el camión llevaba a 16 personas a las tierras de cultivo a las diversas labores que se están realizando.

Agregó que la unidad no saldrá del corralón hasta que no cuente con la documentación necesaria. “Porque si la soltamos sin póliza de seguro, y como es transporte de personal al campo y empresas, la van a seguir utilizando para ese fin. Nos tienen que llevar la póliza del seguro para poderla soltar.”

Mencionó que se le aplicó también una sanción económica de 15 salarios mínimos que se le acumuló porque tampoco traía licencia ni certificado de aptitud.

Juan Diego Sandoval añadió que desde el inicio, cuando empiezan las siembras de las hortalizas y posterior a la cosecha, estarán muy pendientes de que este tipo de transporte se encuentre en regla. Agregó que también están revisando la velocidad con la que transitan estos transportes.

Asimismo, comentó que en estos operativos no han encontrado menores de edad que sean trasladados a trabajar a los campos agrícolas. “Nos subimos a las unidades para verificar que no traigan menores de edad, y hasta ahorita no hemos detectado unidades con ellos.”

Atentos

Expuso que también están muy pendientes del transporte público urbano y foráneo para que estén en regla y puedan prestar un mejor servicio a los pasajeros.