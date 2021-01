Intensificarán medidas en en el tianguis dominical en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El incremento de los casos covid en el municipio de Ahome ha obligado a intensificar las medidas sanitarias en el tianguis dominical del PRI.

Desde el domingo pasado fuimos duros con las medidas y este domingo vamos a ser más duros todavía, dijo Adrián Monzalvo.

El coordinador general de los tianguis del PRI y representante de la Unión de Tianguis del Municipio de Ahome dijo que tratará de reducir el ingreso de las familias y que solo serán dos integrantes los que puedan entrar a realizar las compras.

Que no entren familias enteras ni niños ni mujeres embarazadas.

Comentó que los comerciantes que venden productos alimenticios como los cárnicos será obligatorio que tengan una barra protectora de plástico para que el ciudadano no tenga contacto con el producto.

Comentó que desde el domingo pasado se hicieron sanciones al respecto y se castigó a dos oferentes, uno de ellos por no tener protegida la carne con plástico y otro por no portar cubrebocas, los cuales no se podrán presentar a trabajar este domingo.

Asimismo, dijo que a la entrada del tianguis se continuará con la aplicación de gel antibacterial y la utilización del tapete sanitizante.

