Intentan desalojar a vecinos de la Diana Laura en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Diana Laura denuncian que intentan despojarlos de sus patrimonios de manera irregular.

Solicitan la intervención de la autoridad municipal para evitar ser desalojados de sus viviendas. “Estas tierras las fraccionó Ezequiel Islas González, él las compró al papá de Guadalupe Sotelo Mora hace 27 años, pero este aparece 10 años después diciendo ser el propietario de la tierra”, puntualizó Nicolás Aguirre.

Monserrat Rochín aseguró que recibió un citatorio y acudió a la Vicefiscalía Zona Norte.

“Me dijeron que el terreno tiene dueño, me quieren reubicar, pero mi esposo lo compró, tengo más de 15 años viviendo aquí. Se quemó mi casa hace dos años y perdí los documentos. No tengo dinero para contratar un abogado, necesito a alguien que pueda asesorarme para no perder mi patrimonio”.

Asimismo, Guadalupe Fierro dijo que su papá compró el terreno, pero no le devolvieron los documentos.

La líder de la colonia me dijo que papelito hablaba y que me iban a desalojar.”

Al respecto, la líder de la colonia, Maribel Acosta, señaló que los terrenos en cuestión son particulares.

“Ellos pueden asegurar con palabras, pero papelito habla, la antigüedad no cuenta. Hay escrituras, los están reclamando ”.