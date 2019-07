Intercamaral confirma casos de extorsión de inspectores

Los Mochis, Sinaloa.- Los representantes de la iniciativa privada tienen la preocupación de las denuncias que se han tenido por supuestos actos de soborno del personal de la Dirección de Inspección y Normatividad.

Eury Valle Ruiz, presidente de Canacintra delegación Los Mochis, se dijo sorprendido de la filtración del documento que la IP le hará llegar al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Sin embargo, comentó que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y se realice una investigación una vez que se haga la denuncia por la Intercamaral, de manera oficial.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

“Este documento es para formalizar las denuncias que hemos tenido los organismos de nuestros afiliados que se sienten intimidados ante situaciones lamentables y, por supuesto, pedirle al alcalde de manera urgente que ponga mano en este tema, pues si nos mantiene en un estado de incertidumbre”, asentó.

Asimismo, indicó que será este viernes cuando se entregue este documento en la presidencia municipal, después de que se reúnan todas las firmas de los integrantes de la Intercamaral.

“Todas las cámaras tenemos este sentir, de diferente manera, pero nosotros representamos a los diferentes sectores pero a la sociedad en general y este documento es muestra de que no sólo estamos para defender a nuestros agremiados, sino también a la sociedad, este tema no puede ni debe dejarse así, tiene que haber un seguimiento”, sostuvo.

Por su parte, Marco Vinicio Contreras Bringas, director de Inspección y Normatividad, dijo que hasta este jueves no se tenía conocimiento oficial de los casos de extorsión que denuncia la Intercamaral; sin embargo, se dijo estar en espera y con la mejor intención de atender el caso en el momento en el que se le presente de manera oficial.

Agregó que el hablar de un supuesto caso de extorsión es referirse a un delito mayor que no deben tomarse a la ligera.

Esperemos que en estos días llegue el documento, que quiero decir, no señalan directamente a nadie, no hay una denuncia, no hay una prueba, al menos no la han mostrado hasta ahora”.