Intercamaral de Los Mochis presenta propuestas a Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de estrechar lazos y crear un trabajo en equipo, este lunes la intercamaral de Los Mochis sostuvo un encuentro con el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

En dicha reunión, los representantes de los organismos empresariales hicieron al próximo funcionario municipal tres propuestas de quienes podrían ser parte del gabinete municipal: se trata de Gabriel Algándar Algándar, Marcela Rivera Cota y Verónica Pérez.

“Otro de los temas que tratamos son las propuestas para algunas de las áreas, quedaron de pasarme esta semana una propuesta para la Secretaría de Economía, ya me dieron un nombre para la dirección de Promoción Económica y me dieron también el nombre para la dirección de turismo, los nombres que me dieron no quiere decir que ellos vayan hacer.

“Canirac hizo una propuesta y fue avalada unánimamente por todos los organismos para que la dirección de promoción económica sea encabezada por Gabriel Algándar Algándar, también hay una propuesta de Marcela Rivera Cota, de Verónica para el tema de turismo y quedó de resolverme el tema de la Secretaría de Economía que me lo van a dar este fin de semana así como el Contralor Interno de Japama, así es que ese es el compromiso de las propuestas, las vamos a revisar y en el momento en el que me lo autorice el señor gobernador electo lo vamos a hacer público”.

Al respecto, Hector Ibarra Flores, presidente de canacintra Los Mochis señaló que estas propuestas se hicieron en consenso haciendo hincapié en que la intención es participar en estas decisiones para la próxima administración municipal.

“Estamos trabajando la iniciativa privada en estar acercándoles los perfiles más adecuados pero es bien importante porque nosotros como sectores empresariales buscamos perfiles en los cuales ellos si tengan ese feeling con la gente, que sea con sentido humano, que comprendan y no tengan esa curva de aprendizaje, no estamos para perder tiempo del aprendizaje, tenemos muchas necesidades y creo que el presidente ya está trabajando desde antes de tomar la administración formalmente y nosotros no nos podemos quedar atrás entonces tenemos que proponerle ese tipo de perfiles”, sostuvo.

Por último, el líder de los industriales en nombre de quienes conforman la intercamaral agradeció al alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, la oportunidad y el tiempo que se dio de escucharlos y de tomar en cuenta las propuestas que se le hicieron.

“Agradecemos la apertura del alcalde electo de que nos tome en cuenta, no se había dado desde hace mucho tiempo y el que nos dé la oportunidad de participar en esto es de gran importancia y estamos seguros que juntos gobierno e iniciativa privada vamos a lograr un mejor Ahome”.