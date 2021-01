Invasiones en Los Mochis, consecuencia de falta de apoyo para vivienda: presidente de Canadevi

Los Mochis, Sinaloa.- Las políticas públicas en el tema de vivienda no han sido las correctas y las consecuencias se están viendo con invasiones, comentó Horacio Castro Martínez.

El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) delegación Los Mochis expuso que desde que entró Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eliminó los subsidios a la vivienda del gobierno federal, y en el caso de Sinaloa en el gobierno de Quirino Ordaz no hubo un subsidio a la vivienda tampoco.

“Entonces, la capacidad de crédito del ciudadano para adquirir una vivienda se minimiza muchísimo. Tan es así que se puede analizar en el caso de Los Mochis que los fraccionamientos de interés social son menos.”

Recalcó que el actual presidente de México eliminó los subsidios a la vivienda y en cambio está incentivando la autoconstrucción, la cual tiene que ser en un terreno propio.

Entonces, la persona dice: si yo quiero una casa, tengo que tener un terreno y cómo me hago de ese terreno, pues invadiendo”.

Destacó que el análisis que hacen como desarrolladores de vivienda es que en los tres sexenios anteriores de Fox, Calderón y Peña Nieto, había un subsidio federal a la vivienda que rondaba el promedio de 70 mil pesos y mayormente andaba en un promedio de 110 mil pesos, adicionalmente a eso, los gobiernos estatales, por ejemplo en el caso de Sinaloa, cuando estuvo Mario López Valdez hizo un programa que se llamaba Dos por Uno, es decir, por cada peso que ponía el gobierno federal, el gobierno estatal ponía 50 centavos.

“El derechohabiente del IMSS e Infonavit podía tener un subsidio de hasta 120 y 150 mil pesos para adquirir su casa. El tener un techo es una necesidad básica del ser humano y como había capacidad de compra del ciudadano para adquirir una vivienda, en aquellas épocas las invasiones existían, pero eran mucho menor”.

Mencionó que al no haber demanda de viviendas de interés social, cada vez son menos los que desarrollan este tipo de fraccionamientos.

Porque al no haber demanda, pues el desarrollador dice ya no construyo casa de interés social, reduzco mi inversión en ese sentido y me volteo a otro segmento de mercado. En Los Mochis hay más fraccionamientos de viviendas media y residencial que de interés social porque es ahí donde está la demanda”.