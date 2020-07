Invertirán 4.8 mdp en el Hospital Ginecopediátrico del IMSS en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El tercer piso del Hospital Ginecopediátrico de Los Mochis será restaurado, por lo que su capacidad aumentará hasta en 42 camas nuevas con refrigeración y tuberías de oxígeno, con un costo de hasta 4.8 millones de pesos, anunció ayer el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rafael López Ocaña, durante la rueda de prensa del secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

El galeno abundó que el costo de una licitación federal para un nuevo hospital de esta magnitud ascendería hasta los 300 o 400 millones de pesos con equipamiento. El servicio no se dará únicamente a pacientes con coronavirus —afirmó—, sino que también aplicará para personas con tratamientos quirúrgicos u oncológicos que están en la Clínica 49 del IMSS, situada en Los Mochis, por lo que así se desahogaría la contagiosidad en ese nosocomio.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Esto nos da ahora un complejo hospitalario que mañana que baje el COVID-19 vamos a tener más infraestructura, y con tan poco costo», aseguró.

En este orden de ideas, también subrayó que existe recurso autorizado para la contratación de personal, como enfermeras, técnicos de mantenimiento y conservación, médicos y personal de limpieza e higiene. Los trabajos arrancarían el 1 de agosto.

Carga laboral

En torno a las jornadas de trabajo que los especialistas de la salud han tenido, Marcial Silva Gómez, delgado del Issste en Sinaloa, explicó que esta gente labora en turnos de ocho horas, para que pueda descansar adecuadamente:

Cada día es dinámico, diferente. No todos los días tenemos el mismo ingreso de personas sospechosas de coronavirus, de internados o de hospitalizados; sin embargo, el personal se está rotando de alguna u otra manera».

En este orden de ideas, López Ocaña recordó las contrataciones que se han llevado al cabo en conjunto con el sindicato del organismo para garantizar el bienestar de los trabajadores: «No vamos a exponer a un compañero que tenga todos los factores de riesgo y meterlo al área COVID-19. Afortunadamente, en Sinaloa, no ha sido tanta la afección de compañeros con coronavirus. No puedo hablar de otros estados, pero aquí estamos muy al pendiente para proteger a nuestros compañeros trabajadores».

Prevención

En relación con la falta de apego de la población sinaloense a mantener medidas de aislamiento social, Efrén Encinas Torres dijo que por medio de Protección Civil y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) se están ejecutando operativos sorpresa para detectar espacios de oportunidad, emitir recomendaciones y, en su caso, ejecutar clausuras donde no se cumpla con los procedimientos:

«En el caso de una de las plazas, donde entraron muchos jóvenes sobre todo, intervino Coepriss y suspendió el servicio. En el resto de las actividades laborales, si llegase a ocurrir lo mismo, tendría que aplicarse una medida, en ese sentido. No quisiéramos, porque entendemos la circunstancia y las dificultades que estriba la necesidad de mantener un equilibrio entre la economía y la salud».

Asimismo, llamó a preservar y continuar con acciones de protección de la salud: «Nada puede estar encima de privilegiar la salud. Sin salud, no hay vida; y sin vida no hay nada. Es muy lamentable que la población todavía piense que esta enfermedad es un juego o no existe o ya se fue. La pandemia sigue y seguirá todavía por un tiempo. Mientras no exista un medicamento específico como tal, tendremos que seguir con prácticas de medicina preventiva, con mediadas de higiene y sanitarias, para convivir con personas que probablemente tengan la enfermedad o el virus, por lo que reforzaremos las campañas de prevención para salir prontamente de esto», concluyó Encinas Torres.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

LOS DATOS

Abasto

Al no existir un medicamento específico para el coronavirus, las instituciones médicas estarán garantizado la afluencia de fármacos que ayuden a tratar los síntomas, mencionó el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

Trabajadores

Por decreto federal, el personal médico con factores de riesgo dejó de laborar. Sin embargo, las instituciones de salud estatales pedirán que se revalore a las personas en condiciones para regresar a sus funciones, externó Encinas Torres.

También te puede interesar:

México enfrenta la peor crisis de los últimos 90 años: Bosco de la Vega

Educación a distancia con más de dos hijos, el reto de padres de familia en Sinaloa

Gobernador de Sinaloa ha frenado legislación para los LGBT