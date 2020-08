Investigan a escuelas que piden cuotas de inscripción en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Tras reconocer que es una injusticia para los bolsillos de las familias que atraviesan por un momento crítico ante esta contingencia sanitaria, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, inició ya una investigación para dar con aquellas escuelas que están exigiendo la cuota de inscripción.

Así lo confirmó el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien dijo que no se puede permitir que este pago sea una condicionante, sobre todo tomando en cuenta de que no existe una fecha para el regresos a clases presenciales.

Investigación

En ese sentido, dijo que para el estado era muy importante echar a andar el programa de uniformes escolares pues aunque el ciclo iniciará con clases virtuales, al final es un apoyo para los padres de familia, que ya contarán con este en el momento en que se pueda regresar a los planteles.

Pese a que no hay clases, el uniforme lo van a tener, lo van a guardar. Les va a ayudar al bolsillo, a su economía, de otra manera implicaría un costo. Fue una inversión de 320 millones de pesos, pero además dimos trabajo a la gente de aquí de Sinaloa, a los textileros en el momento más complicado que fue mayo y junio, destacó.

Advertencia

Asimismo, el mandatario estatal aprovechó para advertir a los directivos que están condicionando el pago para la inscripción de los alumnos a que se retracten porque podría haber consecuencias.

No tiene que haber injusticias. Yo creo que lo importante es que no se abuse, que no se aproveche, que realmente se investigue bien para ver los casos concretos como está sucediendo, platicar con ellos porque ahorita la economía está muy complicada, hay que ayudar a la gente, precisó.