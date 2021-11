Investigarán a propietarios de avionetas que hicieron maniobras sobre panteón de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Bajo ninguna circunstancias se puede permitir que particulares realicen maniobras o acciones que pudieran poner en riesgo la vida de la ciudadanía como el caso de los pilotos que maniobraron avionetas sobre un panteón en Los Mochis este martes.

Así lo advirtió el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien adelantó que ya giró instrucciones para que las áreas correspondientes realicen las investigaciones pertinentes y se finquen responsabilidades.

“Las autoridades de Aeronáutica Civil tendrán que ser la parte que les corresponde, ya les pedí que me hicieran un reporte porque no es tierra de nadie, tienen que tener una obligación, una sanción a quien ande haciendo esas piruetas, imagínate un mal movimiento o un mal cálculo de esa avioneta que pudo haber caído arriba de mucha gente, no estamos para hacer eso”, indicó.

Cabe mencionar que el día de ayer se reportaron dos avionetas haciendo piruetas a una altura muy baja sobre el panteón cercano al Aeropuerto de Los Mochis, esto fue exhibido en las redes sociales.

Mientras tanto, Julio César Romanillo, secretario de Seguridad Pública en Ahome, señaló que ayer mismo se tuvo el reporte de dos avionetas haciendo maniobras sobre los panteones actuando casi de manera inmediata.

“Tuvimos el reporte de dos avionetas, en un inicio era el desplome de dos avionetas y de manera inmediata los cuerpos de auxilio y de rescate de Protección Civil y Bomberos acudieron al panteón cercano al Aeropuerto, se peinó toda la zona y afortunadamente no era desplome, eran dos avionetas que se encontraban volando bajo”.

En ese sentido, añadió que ante esto se tuvo interacción con las autoridades estatales y federales sobre este hecho.

Leer más: Organismos sociales y empresariales dan voto de confianza a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

“Se pudo ocasionar un accidente y hay una línea de investigación sobre eso, la autoridad correspondiente determinará si hay una sanción para los pilotos”, abundó.