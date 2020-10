Invitan a ciudadanos de Los Mochis a sumarse a FRENAAA

Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes del movimiento Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), con sede en Los Mochis, invitaron a la sociedad en general a informarse sobre el objetivo de este movimiento y sumar fuerzas para lograr el objetivo que es la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador antes del 1 de diciembre de 2020.

“Porque Andrés Manuel no es un servidor público que nos esté sirviendo, ha mentido a la población, en ningún momento dijo que se iba a alinear para el foro de Sao Paolo y lo está haciendo, está llevando toda la agenda a marchas forzadas, está desbaratando al país, está acabando con los fideicomisos, no hay medicamentos para el sector salud, ni apoyos para los empresarios, es decir, la gente que le paga su sueldo, la gente que tiene la autoridad moral y factible le estamos diciendo a través de FRENAAA que no es lo que queremos para México”, expresó Verónica Menéndez al para pedir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que se retire.

En rueda de prensa del grupo del Frente Nacional Anti AMLO en Los Mochis, donde el objetivo es promover el objetivo de este movimiento, el también integrante de este movimiento, Luis Ismael Ríos, dejó claro que ningún integrante de Frenaa está interesado en puestos políticos ni en candidaturas.

Asimismo, invitaron a la sociedad mochitense a unirse a FRENAAA y recibir la información necesaria sobre este movimiento en su ciudad.

Finalmente, los representantes de FRENAAA en Los Mochis, dijeron que el siguiente paso pudiera ser la manifestación pacífica en los distintos edificios gubernamentales en cada ciudad y estado de la República, es decir, aquellos que representen al gobierno federal tendrán una representación de Frenaa en sus banquetas e instalaciones haciendo presencia y presión para que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la presidencia antes del 1 de diciembre del 2020.