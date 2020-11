Invitan a la población de Ahome a no asistir a posadas y fiestas decembrinas por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el anuncio del reforzamiento de las medidas de seguridad por el temor de un repunte de casos de Covid-19 en el municipio de Ahome, autoridades del área de Salud insistieron en no hacer ni asistir a fiestas decembrinas.

Es muy importante no asistir sobre todo a lugares aglomerados. “Si no tenemos la necesidad de salir, no hay que hacerlo, y muy importante: no realizar ni asistir a fiestas o reuniones que en este momento son muy riesgosas”, declaró Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome dijo que es necesario que la ciudadanía no deje de lado las recomendaciones que se han dado desde el inicio de la contingencia, como el distanciamiento social y el uso permanente del cubrebocas, entre otros.

Exhorto

“No podemos dejar de insistir en el lavado de manos con agua y con jabón o con gel antibacterial, en el uso correcto del cubrebocas cubriendo adecuadamente la nariz y la boca, siempre debemos insistir en el distanciamiento físico de más de un metro y medio con respecto a otras personas.”

En ese sentido, comentó que es importante también no escupir en las calles ya que eso representa un foco de infección al igual que al momento de toser y estornudar.