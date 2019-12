Invitan a mochitenses a donar juguetes, ropa y calzado para niños de bajos recursos

Los Mochis, Sinaloa.- La asociación civil Radio Grupo Cañeros de Los Mochis, afiliado a Protección Civil del municipio de Ahome, invita a la ciudadanía a donar juguetes, ropa y calzado para niños de escasos recursos.

“Invitamos a que nos apoyen con la donación de juguetes, ropa y calzado que sus hijos ya no usen y estén en buenas condiciones. Así como alimentos no perecederos y todo el tipo de medicamento que ya no necesiten, porque también hacemos jornadas médicas con doctores de varias especialidades y un sinfín de servicios que llevamos gratuitos a las comunidades más apartadas”, expuso Rosario Urías, responsable de logística de esta asociación.

Añadió que el apoyo se entregará el 5 de enero a los niños de las comunidades del ejido El Gallo y Benito Juárez.

Para donar pueden comunicarse al 6681566111 y 6681465316.