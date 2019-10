Isife atiende primaria de La Bolsa de Tosalibampo 1

Los Mochis, Sinaloa.- En atención a las demandas que mantienen las madres de familia de la institución, se iniciaron los trabajos para solucionar el problema de energía eléctrica que ha venido afectando a la escuela primera indígena de La Bolsa de Tosalibampo No. 1, afirmó Álvaro Ruelas Echave.

El director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife) señaló que ayer mismo dialogaron con las maestras y las madres de familia que tienen tomada la institución y les aclararon que con las acciones emprendidas, consistentes en la reposición de toda la instalación eléctrica nueva, pues se cambiará todo el sistema de abastecimiento desde el poste y con eso va a ser suficiente para que el problema eléctrico que enfrenta la escuela se resuelva.

Dijo que no será necesario poner una subestación eléctrica, la cual, conforme a la opinión de especialistas, en esta caso no se requiere porque en realidad no tienen una alta demanda de energía eléctrica y los problemas que se venían presentando eran provocados por las malas condiciones de la instalación eléctrica existente, la cual ya es muy vieja y opera con muchas fallas.

Señaló que en una semana terminarán los trabajos.