Issste e IMSS de Los Mochis reactivan las consultas con especialistas

Los Mochis, Sinaloa.- A más de un año de haber cerrado las consultas médicas debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Issste Los Mochis ya comenzó a reactivar la atención con médicos generales, pero sobre todo en el área de especialistas.

Mario Soto Quiñónez, director de la unidad Los Mochis, precisó que en este momento se encuentran al 80 por ciento con la atención médica; sin embargo, dijo que esto sin duda es una gran noticia para los derechohabientes.

Especialidades

Entre las especialidades que ya están brindando el servicio son la de atención básica como ginecología, pediatría, el otorrinolaringólogo, medicina interna, traumatología y oftalmología.

“Los servicios no esenciales como le llamaban a nivel federal se han ido reactivando poco a poco, desafortunadamente en todas las instituciones nos genera cierto trastorno para la derechohabiencia, pero hablar por ejemplo como la consulta externa ya ahorita se está manejando en el 80 por ciento y de especialidades, ya empezamos a reactivar los servicios de quirófanos con cirugías no esenciales, cirugías no urgentes. Hospitalización siempre ha estado abierto”, indicó.

Soto Quiñónez comentó que si las condiciones sanitarias lo permiten, la reactivación total de la clínica podría darse en un corto plazo, aunque puntualizó que eso se debe a la conducta de casos que se confirmen.

“Las oficinas siempre han estado abiertas con sus medidas, pero yo considero que en próximas fechas, según los lineamientos federales, la semaforización sectorial, no estamos muy lejanos en abrir la institución en su totalidad, no vamos a regresar a una normalidad ordinaria, pero la nueva normalidad nos va a invitar siempre a las instituciones de salud en donde se aglomere gente, pues a tomar las medidas”, mencionó.

IMSS se suma

De igual forma, el IMSS anunció que desde el 21 de abril recuperó los servicios de especialistas en cirugía general, oncología, ginecología y oftalmología, entre otros que también estaban detenidos por la pandemia.

El viernes 30 anunció que recuperó servicios médicos de consulta externa y cirugía.

Tan solo entre el 23 y 25 de abril se aumentó la atención de las especialidades en psiquiatría, oncología, traumatología y ortopedia, así como en neurología, oncocirugía, oftalmología, entre otras.

En ese mismo periodo estos servicios de primer, segundo y tercer nivel se brindaron en 12 representaciones estatales y 12 unidades médicas de Alta Especialidad de México.

Se prevé continuar con la atención de padecimientos no covid-19 y avanzar con la recuperación de servicios médicos entre el 14 y el 16 de mayo a nivel nacional, y posteriormente continuarlo del 11 al 13 de junio.

La atención médica especializada se realizó en las 35 oficinas de representación estatales y participaron las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), cumpliendo con los estrictos protocolos de seguridad e higiene por el Covid-19.