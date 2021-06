JAPAF enviará hoy pipa de agua a la comunidad Los Tercos

El Fuerte, Sinaloa.- Ante el problema de la falta de agua potable en la comunidad Los Tercos, de la sindicatura de Charay, la Junta de Agua potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF) enviará hoy una pipa para abastecer a la población del vital líquido.

Javier Soliz, gerente de la JAPAF, informó que se comunicó con Ricardo Rodríguez Camarena, jefe del Distrito de Riego 075 de la Conagua, para solicitarle que suelten el agua de la presa para que los canales suban de nivel y que puedan funcionar las plantas potabilizadoras.

"Me dice que hoy van a tener una reunión porque ellos siguen enviando el agua suficiente como para que las plantas estén dejando de funcionar, que no hay porqué, y me dio una serie de explicaciones que ya me las había dado. Me dijo que en la reunión van a proponer un recorrido para ver dónde se está extrayendo el agua que está secando los canales y ponerlo solucionar a eso".

Insistió en el llamado a la Conagua para que suelte el agua a los canales y poder surtir el agua a las comunidades a través de las plantas.

Se me hace una locura estar mandando pipas a una parte donde pueda ver solución, dijo.

Destacó que ya está esta pipa nueva para tender a Los Tercos, pero lo que no se tiene es el agua, pues dijo que el canal de Charay se secó prácticamente y no tienen como surtir el agua a la planta para que se envíe el líquido a la comunidad de Los Tercos y otras que se encuentran en la misma situación.

"Las pipas las estábamos llenando de Camajoa, las queríamos llenar de Charay, pero no alcanza a la planta. Ayer, mandamos para Cahuinahua y La Palma de ahí de Camajoa, pero hoy amaneció secó el canal que abastece la planta de Camajoa y fue imposible mandar para Los Tercos y el Campo Seco".

El funcionario municipal añadió que hoy fueron a cargar la pipa a San Blas para llevar agua a la comunidad Los Tercos y Campo Seco.

Comentó que el problema se agudizará si se siguen sumando comunidades con esta solicitud ante la sequía, pues las pipas ni el agua suficiente.

De acuerdo con los habitantes de esta comunidad, hoy como todos los días tienen que madrugar para tomar a cuenta gotas el vital líquido, el cual que no es suficiente para todas las actividades del hogar, por lo que insisten en una solución al problema.

Cierran la válvula de fondo de la presa Huites en Choix

