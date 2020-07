Japaf desmiente a Japama: no se había notificado el adeudo

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que se dio a conocer, la Japama ni había notificado con anterioridad sobre el supuesto adeudo que la Japaf mantiene con ellos, aseguró Javier Solíz.

El gerente general de la Junta de Agua Potable del municipio de El Fuerte nuevamente se mostró sorprendido sobre el proceder de las autoridades de Ahome, a quienes señaló de realizar este tema de forma mediática pasando de largo los procedimientos oficiales.

Postura

“No es verdad que no hayan entregado una segunda notificación. El otro documento que nos llevaron no fue una notificación, fue una invitación a una supuesta reunión técnica, la cual al final resultó otra cosa, no decía que era requerimiento de cobro. Ayer (lunes) llevaron un oficio y un recibo cobrando todos los años que según se les adeuda, es el primer documento que nos llevan pero habrá que ver si es un requerimiento como tal”, explicó.

En ese sentido, el funcionario municipal comentó que esta invitación de pago fue pasada al área jurídica de la Junta, quien es el que al final determinará el proceder.

Recordó que si el municipio de Ahome está cobrando el agua que abastece a las comunidades de Jahuara Segundo y Tepic, el gobierno fortense tendrá que hacer lo conveniente para cobrar el derecho de operación de la planta Las Isabeles, la cual abastece a gran parte del Valle del Carrizo pero que se encuentra en territorio del alteño municipio.

“El área jurídica está tomando cartas en el asunto. Estamos nosotros revisando todo este tema, ver primeramente la legalidad de ese convenio en el cual ellos se apoyan para decir que se les debe, habrá que ver eso pero también analizar algunas cuestiones de preinscripciones por no haber hecho el cobro por años. Se tiene que analizar, ellos no van a quitar el dedo del renglón, pero nosotros también tenemos que ver el tema”.

Sin reunión

Asimismo, consideró que por el proceder de las autoridades de Ahome, especialmente por la del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, no tendrán una reunión para ver el tema.

“Si ellos están en esa postura de presentar requerimiento de cobro, nosotros vamos a actuar en consecuencia, vamos a ver lo jurídico, veremos qué tanto es cierto lo que dicen ellos. Me imagino que por ser gobiernos debimos haber tenido primero una reunión antes de que ellos hicieran público”.

Para entender...

Japama exige a la Japaf el pago por 20 años de suministro de agua

De manera sorpresiva, la semana pasada personal de Japama hizo público el cobro a la Japaf por la supuesta deuda de 20 años correspondiente al suministro de agua de dos comunidades fortenses: Jahuara Segundo y Tepic.

Autoridades fortenses se dijeron sorprendidas de este cobro pero advirtieron que si le cobran el agua, ellos podrían cobrar el derecho porque la planta Las Isabeles se encuentra en El Fuerte.

