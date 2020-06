Japaf no ha sido notificada de la deuda con Japama

Los Mochis, Sinaloa.- La Japama al día de hoy no ha girado ningún requerimiento de pago a la Japaf por el supuesto abastecimiento de agua a dos comunidades de El Fuerte por un periodo de 20 años, como lo declararon autoridades de Ahome.

Así lo aclaró Javier Soliz, gerente general de la Junta de Agua Potable de El Fuerte, quien se mostró sorprendido de que funcionarios de Ahome los calificaran como personas con desinterés para cubrir esta supuesta deuda.

Invitación a modo

Eso es lo que dicen ellos, pero nosotros no tenemos ninguna notificación de adeudo. Lo que hicieron ellos es un rueda de prensa en donde dijeron que nosotros les debíamos más de 11 millones de pesos, pero nosotros no tenemos ningún requerimiento de pago por una cantidad como tal. Habrá que ver en qué se basan ellos, precisó.

Sobre la reciente visita que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, hizo a la alcaldesa fortense, Nubia Ramos Carbajal, comentó que lo que se dio fue una invitación para que asistieran a una reunión con el equipo técnico de Japaf con el de Japama.

En esos términos viene la invitación que nos hicieron para analizar y buscar una posible salida a un tema que traen, pero antes no ha habido un requerimiento, no nos han dicho en base a qué. Mencionan un convenio, pero habrá que revisarlo y sobre eso platicar para ver las posibilidades de que se pueda solucionar, explicó.

En ese sentido, dijo que en ningún momento se les habló de la firma de un convenio de pago, como lo dieron a conocer el pasado jueves autoridades de Japama.

Nunca se nos dijo de ese convenio de pago. A mí me sorprendió esa supuesta rueda de prensa porque querían reunión para ver cuestiones técnicas, no para cobrarnos. Así no se hacen las cosas. Si nosotros traemos una deuda, por qué no acuden a nuestras instalaciones y notifican lo que deben de notificar.