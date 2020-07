Japaf resolverá cobranza de Japama en los tribunales

Los Mochis, Sinaloa.- La gestión de cobranza que la Japama realiza a la Japaf por la supuesta deuda de más de 11 millones de pesos por el abastecimiento de agua en dos comunidades por un periodo de 20 años será resuelta en los tribunales, advirtió Javier Solíz.

El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte se dijo sorprendido que fuera el propio alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno quien acudiera ayer a su oficia para entregar el documento.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Postura

Sin embargo, aclaró que este tema debido a la poca disponibilidad que ha habido por parte de las autoridades ahomenses, tendrá que ser resuelto en otras instancias.

“No ha habido ningún acercamiento, creo que deberíamos platicarlo primeramente entre gerentes, creo que es lo mejor aunque yo no tengo porque sugerirles qué hacer, no habido un acercamiento, el alcalde ya dijo que el tema lo iba a arreglar en los tribunales y nosotros no podemos hacer nada al respecto, simplemente prepararnos, tener la certeza de lo que vamos a hacer y ver siempre por el bienestar de la ciudadanía”, abundó.

El funcionario comentó que la visita del funcionaria ahomense fue de sorpresa considerando que no son las formas para tratar un tema tan delicado que involucra a dos gobiernos municipales.

“Supe que anduvo por aquí, nunca se nos avisó que estaría en el municipio, dejó un documento tratando de cobrar según él un adeudo que tenemos con ellos supuestamente. Nosotros no teníamos notificación de que se iba a presentar, nosotros salimos a trabajar como todos los días”.

Postura

Por último, comentó que debido a que no hay indicios de que el tema pudiera tocarse en “lo corto”, el área jurídica de la junta ya se encuentran preparando lo necesario para dar respuesta ante esta solicitud de pago.

“Nos estamos preparando con todo para poder responder a lo que ellos están pidiendo. Más bien nosotros lo vemos que quieren hacer de esto un tema político. Meternos en temas jurídicos le toca al que sabe, pero si, no te puedes presentar después de 20 años a tratar de cobrar algo, hay que revisar si las dos partes cumplieron ese convenio, no nada más es llegar y cobrar”, asentó.

Te puede interesar:

Japaf continúa dando mantenimiento a los sistemas de agua en El Fuerte

Conagua interpone denuncia por derrame de aguas negras en bahía de Acapulco

Continúa la escasez agua en Nuevo San Miguel, Ahome