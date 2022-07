Japama Ahome debe denunciar a empresas fraudulentas: OIC

Los Mochis, Sinaloa.- De manera obligatoria, Japama debe de iniciar un proceso legal en contra de las dos empresas que timbraron nóminas falsas ante el SAT con los datos de los trabajadores de la Junta, consideró Fausto Ibarra Celis.

El titular del Órgano Interno de Control en Ahome precisó que lo hecho por estas dos firman, que una es de Guadalajara y otra de Chihuahua es un delito que no sólo debe de quedar en manos del SAT sino que la paramunicipal debe de hacer lo propio pues se utilizaron datos que son confidenciales.

“No puede ser omisa Japama, no basta con decir que no hubo un desfalco al erario de Japama, tiene que responder por hacer cumplir a las factureras sobre todo con la que se trabajó en la administración pasada por los datos de los trabajadores”, indicó.

El funcionario sostuvo que las autoridades de Japama no pueden ni deben minimizar el hecho pues al final, estas empresas utilizaron algo que debe ser confidencial, en este caso, los datos de los trabajadores.

“Así sea un trabajador o dos mil 500, Japama está obligada a que se le restituya y garantice esos datos personales que fueron violentados. Derivado de la investigación que estamos haciendo por un trabajador vamos a vincular al cumplimiento al gerente de Japama o a quien resulte porque no es posible que se violenten los datos de los trabajadores”, indicó.

En ese sentido, dijo que es obligación de Japama hacer valer que se respete la confidencialidad de los datos de los empleados quienes podrían tener problemas ante Hacienda por algo que no cometieron.

“Como institución está obligada cuidar que no se vulneren los datos personales. Incluso como trabajador afectado estás en condiciones de denunciar a Japama por omisión y a las factureras por la acción de haber hecho mal uso de esos datos personales, en este caso ante la Fiscalía General de la República porque el timbrado compete al SAT, es federal que igual lo pueden hacer ante la Viscalía”.

Fausto Ibarra Celis, titular del Órgano Interno de Control.

Comentó que si hay reclamos hechos por algunos trabajadores de Japama quienes consideran o detectaron que tuvieron afectaciones ante el SAT al tener registro de dos nóminas.

“Decían que no había reclamos pero si los hay, de echo hay una investigación en curso, el afectado trabaja con nosotros aquí en Auditoría y le llegó pago de Japama que dejó de trabajar hace años, ellos le estuvieron depositando entre comillas, lo cierto es que le creó un conflicto ante el SAT porque tiene otro ingreso que no le corresponde y si él no hubiera denunciado estaría cometiendo un delito porque está recibiendo dos sueldo”, indicó.

Por último, insistió en que Japama tiene la obligación de denunciar a las empresas por haber hecho mal uso de los datos personales de todo el padrón de trabajadores.